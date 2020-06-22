科大推出全港首個電子證書認證平台　取代紙本證書及打擊偽造學歷

▲ 僱主可透過科大網站上驗證「區塊鏈證書」。（相片由大學提供）

香港科技大學近日推出科大「區塊鏈證書」平台，為畢業證書、學業成績單等認證提供方便及安全可信的系統，有助打擊偽造證書，並藉此推廣「無紙化」與可持續發展校園，是全港首個電子證書認證平台。

科大表示，現時畢業生每需要一份紙本畢業證書，均需向校方提出要求並付款，為畢業生及僱主帶來不便。科大作為香港首間大學推出以區塊鏈技術為基礎的學位認證系統，希望帶領潮流，逐步取代傳統的列印本證書，並期望此認證平台能有助遏止偽造學歷等非法活動。

科大畢業生將於本月底開始收到校方經電郵發送、獲加密簽署及具防篡改功能的電子畢業證書。大學亦會於本年11月向畢業生提供電子學業成績單，有需要提前取得電子成績單的學生，也可自9月起向校方提出個別申請。

大學將「區塊鏈證書」數據儲存在其受保護的伺服器上，僱主及任何第三方使用者，均可隨時隨地於大學官方網站https：//registry.ust.hk/verify驗證科大畢業生的畢業證書和學業成績單。校方已向多個僱主推廣，包括國際背景調查機構首優諮詢、綜合電訊及科技方案供應商香港寬頻，以及稅務及審計顧問羅兵咸永道，形容業界對此新技術的態度正面並予以支持。

▲ 驗證後僱主及任何第三方使用者，可以下載或直接查看電子畢業證書。（相片由大學提供）

為確保檔案的完整及可靠性，區塊鏈透過加密技術將俗稱「區塊」的一系列數據串連。每個區塊均含有其獨特的標識符號「哈希值」，與前一個區塊的哈希值依序排列。因此如果任何一個區塊的數據被篡改，其哈希值與前一個區塊哈希值的序列會被搗亂，令整個區塊鏈失效，使用者便會發現檔案被篡改，從而有效確保系統的完整性。

「區塊鏈證書」項目成員、科大計算機科學系助理教授陳啟峰表示，區塊鏈是一種高度安全的新興技術，容許多方於無可信中介人在場的情況下進行交易，金融和電玩業界等行業，已開始利用區塊鏈開發不同程式和應用方案，以提高其業務效率。「區塊鏈證書」項目是科大於2019年初推出的「可持續發展智慧校園」計劃項目之一。

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責任編輯：馮琪雅