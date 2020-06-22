【名校合唱團】拔萃歌詠團聯同全球共20隊合唱團　以歌聲治癒疫情帶來的傷痛

▲ 拔萃歌詠團聯同世界各地共20隊合唱團，組成網上合唱團獻唱《大地之歌》 。（相片由學校提供）

拔萃男書院及拔萃女書院舊生組成拔萃歌詠團，拔萃歌詠團與全球共20隊合唱團組成名為「Sing Around The gloBe」的網上合唱團，於6月20日在Youtube平台播出Frank Ticheli的《大地之歌》（Earth Song），以歌聲治癒地球上的傷痛。

「Sing Around The gloBe」（SATB）代表合唱團的Soprano、Alto、Tenor及Bass，即女高音、女低音、男高音及男低音。網上合唱團包括來自世界各地，共20隊合唱團及167位歌手。

各合唱團雖然在不同地點錄影，卻約定使用相同的布景，並演出同一首的曲目——Frank Ticheli 的《大地之歌》。《大地之歌》是一首在戰爭中祈求和平的歌曲，旨在向世界各地人士表達希望。

以音樂突破疆界傳達希望

拔萃歌詠團（Diocesan Choral Society）於1949年由拔萃男書院校長Mr. Gerald Archer Goodban創立，現在則由拔萃男書院校長鄭基恩帶領。身兼歌詠團總指揮的鄭校長表示：

疫症對社會各方面都造成衝撃，但情況愈是困難，我們愈需要希望、愛及鼓勵，以獲得各種力量，引領我們克服當前的挑戰。

▲ 拔萃男書院校長兼歌詠團總指揮鄭基恩表示，希望藉是次網上合唱團演出，以音樂凝聚人心。（相片由學校提供）

鄭校長指多國合唱團透過科技，以音樂突破疆界，團結力量，他希望觀眾在困難中見到希望。

由名師混音處理視覺效果

合唱團演出的這首歌曲，由格萊美得獎音響工程師Bill Hare、著名指揮、作曲和編曲家Ralf Schmitt及X Factor創意總監Andrew Timm進行混音，以及處理視覺效果。

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責任編輯：駱秀玲