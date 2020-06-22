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市建局延長次輪「優化升降機資助計劃」申請期至9月30日

社會 18:23 2020/06/22

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市建局第二輪「優化升降機資助計劃」申請期將延長至9月30日。（經濟日報資料圖片）

市區重建局（市建局）今天（22日）宣布，因應新冠肺炎疫情對舉行業主大會的影響，原定6月30日截止申請的第二輪「優化升降機資助計劃」，申請期延長至今年9月30日，讓業主有更充裕時間討論及議決參與資助計劃。

市建局指，第二輪資助計劃的申請表格和申請須知可於「樓宇復修平台」網頁（http://www.brplatform.org.hk）下載，計劃所接獲的申請將按風險為本的機制進行排序，市建局預計於2021年年初公布第二輪資助計劃申請的優先次序結果。

市建局表示，首輪資助計劃的申請期為2019年3月29日至8月1日，期間共接獲約5,000部升降機的申請，當中約1,400部升降機已獲納入首輪資助計劃，局方已為相關申請安排個案主任，協助申請樓宇籌組及進行升降機優化工程，並安排免費顧問協助業主籌組工程，包括作出工程開支預算、撰寫標書、透過電子平台進行工程招標及工程合約的管理等工作。

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記者：陳曉瑩

市建局 新冠肺炎疫情

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