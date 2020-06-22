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【齊心抗疫】企業聯同NGO贈抗疫包予有需要人士　支援弱勢社群

社會 18:41 2020/06/22

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

「如新」及「善的力量基金會」與HandsOn攜手合作，向弱勢社群家送上「關懷愛心 包」，包括潔手液、口罩、米、罐頭及 其他乾糧與日用品。（「如新」及「善的力量基金會」提供）

新冠肺炎疫情盡見人間愛，美國如新企業香港分公司（「如新」）及如新善的力量基金會香港分會（「善的力量基金會」）透過兒童心臟基金會的及對話體驗，向醫護人員、患有先天性心臟病的兒童及其家庭、視障/聽障人士及多元人才等捐贈潔手液及捐款購買口罩和清潔用品，緩解他們迫切要。

「如新」及「善的力量基金會」亦與HandsOn 攜手合作，捐贈及包裝「關懷愛心包」，到社區探訪弱勢社群家庭，並鼓勵鮮魚行學校的學生義工們，一起派發「節日愛心包」予區內長者，讓他們在疫境中仍然感受到節日喜悅和溫暖。

「如新」及「善的力量基金會」在捐贈物資予視障/聽障人士及多元人才的同時，亦贊助支持他們學習包裝抗疫包，以及成立熱線團隊關懷社會上有需要人士的心理需要，助人自助；此外，藉著帶領基層學生義工一起行善，關懷區內長者，讓他們明白施比受更有福。

「如新」及「善的力量基金會」已透過不同的捐贈，支援社會各階層有需要人士，總受惠人次接近5,500。

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記者：陳曉瑩

義工 基金 疫情 弱勢社群 新冠肺炎疫情

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