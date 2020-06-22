【酒店優惠】港麗酒店推KLOOK訂房優惠$2800兩位　包海景房+四道菜晚餐+自助早餐+下午茶+黃昏雞尾酒

▲ 港麗酒店推KLOOK訂房優惠！（相片由酒店提供）

夏日到，不同酒店都相繼推出夏日的Staycation優惠，讓大家留在酒店玩樂，輕鬆一下！香港港麗酒店推出KLOOK City Staycation度假優惠，透過KLOOK訂房，可享HK$2,800／兩位優惠價。

由即日起至2020年7月31日，客人以HK$2,800（原價已包含服務費）即可預訂海景房間、雙人晚餐連同享用行政貴賓廊的免費自助早餐、下午茶及黃昏雞尾酒歡樂時光。

這優惠吸引之處相信是包含價值HK$1,954元的意寧谷或懷歐敘雙人嘗味四道菜晚餐，即是多付HK$800，便包括住宿、及其他套餐內的優惠。

酒店的行政貴賓廊位於酒店59樓，盡收城市及維港景緻，讓你享用如家般自在的閒情逸致。提前登記住房及延遲退房讓你盡情享用健身設施及戶外恆溫泳池等。

▲ 行政貴賓廊（相片由酒店提供）

KLOOK City Staycation度假專案包括：

海景客房住宿乙晚

懷歐敍或意寧谷雙人嘗味四道菜晚餐 (價值港幣1,954元+)

於行政貴賓廊或咖啡園享用免費早餐、下午茶及黃昏雞尾酒

保證上午11時登記住房及延遲退房至下午2時

免費房間升等需視乎客房供應而定

香港港麗酒店KLOOK City Staycation

適用日期：即日至2020年7月31日

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店

訂房網站，請【按此】

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責任編輯：王芷瑩