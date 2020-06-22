【好人好事】婆婆殘舊口罩勾手推車作替換　街坊送贈後備口罩：關心有需要的人

▲ 婆婆將殘舊口罩勾在手推車作替換，獲好心街坊送贈後備口罩。

本港新冠肺炎疫情放緩，但口罩價格仍未回落，部分有需要人士甚至選擇重用口罩。一名熱心網民於元朗遇上一位口罩非常殘舊的婆婆，決定將身上10個後備口罩轉送給她，並希望大家可以多留意身邊的人，給予幫忙。

婆婆將口罩掛在手推車重用

一名網民在Facebook群組「口罩分享區」發文，分享中午經過輕鐵站附近，看到一名婆婆推著手推車。婆婆面上的白色口罩已經很殘舊，而手推車的把手位勾了另外3個不同顏色的口罩，估計是用作替換，其中藍色的口罩已有污漬，並已起毛粒，非常殘舊。

目擊這一幕的網民覺得很心酸，立即停下並拿出袋中所有後備口罩，總共有10個，並叫老公轉交婆婆。婆婆起初拒絕接收，表示自己已有口罩，但該名網民的老公就勤她不要再用勾在車上的口罩，並將口罩強行塞給她。此事令她非常感觸：

有時喺到諗，其實我哋好幸福，仲可以追款追顏色口罩，但有啲人就連一個普通的口罩都可能買唔起。

▲ 樓主將身上的10個後備口罩送給婆婆。（圖片來源：口罩分享區Facebook）

她表示，很多人都會說到處都有免費口罩派，但獨居長者可能不懂上網，根本接收不到有關免費口罩的資訊。她更後悔自己只帶了10個口罩出街，揚言以後會帶多一點獨立包裝口罩外出，分享給有需要的人。

樓主感慨：關心有需要的人

樓主之後回應網民，並分享另一次幫助他人的經驗。她曾遇上一個婆婆沒帶口罩執紙皮，於是同樣送贈後備口罩給她，但隔2小時後經過同一地方，見到婆婆仍未帶上口罩。附近食肆的員工之後才告訴她，每日都有大量好心人送贈口罩給那位婆婆，但婆婆都沒有帶上，令她幫人時都有點卻步。

不過，她仍希望大家出街時多留意身邊的人，見到有需要的人行前一步關心他們，並希望真正需要口罩的人都能夠有口罩用：

可能你會話而家啲口罩好平，但係講緊一盒60蚊嘅口罩可能已經係佢地三餐飯嘅價錢。

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責任編輯：王俊賢