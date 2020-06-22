七人車司機乘客亡死因續訊　死因裁判官質疑警員行事魯莽

▲ 交通總部高級警司區永樑今出席死因研訊。

交通警涉於粉嶺公路上指示車輛停駛，以助追截疑超速的七人車，被質疑以其他車作「人肉路障」，七人車其後與其他車相撞，車上兩人身亡，死因研訊今（22日）續，高級警司指事後警方成立檢討委員會開會後，暫時「睇唔到（警方）有出錯」。警方代表律師陳詞時指，警員並不知道死者曾超速，基於當時資訊有限，希望法庭諒解，死因裁判官則質疑警員行事魯莽，押後至7月6日裁決。

兩名死者鍾逸揚（37歲）及張梓豪（26歲），為事件中七人車的司機及乘客，死因庭今就兩人的死因繼續研訊。

首天已供完畢的警員伍日溪今午被重召作供，死因研訊主任慢鏡重播涉案片段，指於片段中顯示，伍最初伸出右手上下揮動，指示後面的車慢駛，而撞車前一刻他曾將電單車停下，並將橫向舉手向後，手指向上。警員指他停下電單車是因為失平衡，之後想指示後面的車不要超越他。主任質疑伍根本沒有失平衡，伍否認。

死因裁判官質問伍為何認為後面車輛加速，其車速當時只由每小時21公里增加至23公里。伍供稱當時從倒後鏡觀察，覺得車輛正駛近。主任向伍指出，若當時知道被追截車輛車速快，會否有同樣部署。伍供稱當時他若有資訊，便不會如當日般部署。

交通總部高級警司區永樑則供稱，事後警方成立檢討委員會，暫時未得出任何結果，但亦暫時「睇唔到有出錯」。區又指，交通警員舉高手， 「隻手唔郁」，一般理解是停車。主任模仿伍橫向舉手向後，手指向上的手號，問及警司有關手號的意思。區回應指「都幾難答你」，一個人停車並做此手號，可能是指示他人停車。

區續指，委員會檢討後，正構思改善措施等，預計會考慮教導警員使用刺穿車胎的儀器等。

在指揮及控制中心交通電台工作的警長鄧家倫則供稱，事發時有上司正查問事件詳情，故聽不到伍在電台稱「我block晒九龍坑啲車」，鄧供稱若他當時聽到，則會詢問伍是想作出甚麼行動。

警務處代表律師陳詞時指，警員一般情況下，不會用其他車作路障，案發時伍並不知道死者的車超速及左穿右插，他在有限資訊下作判斷，希望法庭諒解。死因裁判官聞言後則批評，警員即是於缺乏資訊下作出部署，行事魯莽。

記者：林欣樂