【那些我愛過的人】羅天宇晒合照疑秘戀蘇皓兒　「短髮周慧敏」Chloe曾跟王宗堯拍拖

▲ 羅天宇蘇皓兒被指秘密拍拖。

有「女神收割」之稱的羅天宇（Joey），每次與他拍拖以至傳緋聞的女藝人苟芸慧、湯洛雯、陳瀅、蔣家旻、戴祖儀等，全屬女神級數。最近，羅天宇就與《那些我愛過的人》的「長腿女神」蘇皓兒（Chloe）傳緋聞。

蘇皓兒（Chloe），入行以來緋聞不多，只曾公開跟王宗堯拍拖，不過，今日有傳媒指蘇皓兒跟有「女神收割機」之稱的羅天宇，因一張合照而洩露戀情，雖然二人皆是單身，外形亦合襯，但至今Chloe和羅天宇均未作回應。

▲ 蘇皓兒憑參演《那些我愛過的人》成功入屋，人氣急升。

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現年26歲的蘇皓兒（Chloe），原是前女子組合As One成員，入行時因跟王宗堯拍拖而更為人識，不過今年1月Chloe已表示跟王宗堯分手，結束2年情。

Chloe曾跟王宗堯拍拖

近日有份演出《那些我愛過的人》演林文龍女兒「姜子優」的Chloe，因拍劇而知名度大增，成新一代女神。而今日有傳媒報導，早前羅天宇在社交平台發布一張11人在球場大合照，當中只有Chloe一位女隊友，她跟羅天宇並肩在前排而坐，因而令人揣測二人秘戀。

▲ 羅天宇在個人社交平台上載此大合照，由此與蘇皓兒傳緋聞。（取自羅天宇IG）

因為一張合照，疑揭露二人密友關係，更有網民在羅天宇照片中留言：「New girlfriend？」但羅天宇未有回覆。

▲ 蘇皓兒又有「短髮周慧敏」稱號。（取自IG）

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外美甜美的蘇皓兒，除跟王宗堯拍拖，亦因曾拍攝檸檬茶廣告，吸引不少粉絲，更被封作「翻版周慧敏」，早前倪震曾拍到跟短髮女子密遊，更被指該女子正是Chloe，但已遭Chloe否認是相中人。

▲ Chloe因拍檸檬茶廣告成為新一代女神。

在《那些我愛過的人》中，Chloe周旋顧定軒和李任燊，且跟李任燊有咀戲，獻出螢幕初吻，Chloe自爆14歲做model已認識顧定軒，曾主動向他「抄牌」，卻不擔心與對方傳緋聞。

▲ 蘇皓兒本身十分喜歡打籃球，在其個人社交平不時上載打波的照片。（取自蘇皓兒IG）

羅天宇被封女神收割機

至於有「女神收割機」的羅天宇，情史十分豐富，先後曾與湯洛雯、苟芸慧拍拖，又跟過高海寧、蔣家旻傳緋聞。

其中湯洛雯曾與羅天宇於2014年拍拖，在2018年結束4年情，但二人一直沒公開分手的原因，但兩人再見亦是朋友，分開後曾於《3日2夜》挪威篇合作，播出時話題十足。

▲ 羅天宇舊愛湯洛雯最近與馬國明拍拖。

近日湯洛雯公開跟馬國明戀情，羅天宇亦有向舊愛送上祝福。

而羅天宇最新緋聞對象，則是在《多功能老婆》演靚女老師Miss呂的戴祖儀（Joey），二人被指於淺水灣餐廳食飯撐枱腳，兼一齊狗行沙灘，但二人否認戀情。

被媒體封為「女神收割機」，羅天宇曾接受TOPick訪問時亦自嘲：「因為...我底花，哈哈哈！之前太多花邊新聞，給人印象『玩玩下』，不認真工作。」

不過天宇現時努力在演戲工作，早前在《降魔的2.0》演古代降魔人天宇，亦備受認同。

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