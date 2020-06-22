9成管理層放寬職場規定　迎合年輕一代僱員

▲ 研究發現，逾9成受訪管理層表示，在過去十年中，現今工作場所已變得不再拘謹，僱主放寬工作場所規定，並引用寬鬆的社會標準，冀能迎合年輕一代的員工。

時移世易，現時年輕一代的打工仔大多數追求工作與生活的平衡，新興的彈性自主工作如Freelancer、KOL、Blogger，甚至是Slash等在職場中湧現。那麼，作為傳統公司應該如何塑造一個自由氛圍的環境，令新一代不致於工作一兩年，到了開始能為公司創造價值的年期就悻然離去？

管理下屬是一門學問，亦考起不少管理層。最近，外國人力資源公司Accountemps就訪問了2,800多名高級管理層，當中涵蓋美國28個主要城市中擁有20名或以上員工的企業。研究發現，超過90%受訪管理層表示，在過去十年中，現今工作場所已變得不再拘謹，僱主放寬工作場所規定，並引用寬鬆的社會標準，冀能迎合年輕一代的員工。

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調查指出，逾三成（34%）受訪管理層表示，公司比過往更願意接納員工穿著非正式服裝，而身體上有顯著刺青或染有非傳統髮色的員工，現時亦逐漸被接受。此外，大約三分一僱主表示，在電郵信息採用隨性閒談的用語或表情符號，在過去被視為不尊重場合的行為，也隨著社會的變遷而逐漸獲得接納。

▲ 高級管理層最不能接受的員工行為（資料來源：人力資源公司Accountemps）

不過，員工在職場上的某些舉動，今時今日仍屬不許可的行為。對於高級管理層來說，最不能接受的員工行為就是在工作期間粗言穢語（54%）及攜帶寵物到工作場所（51%），認為嚴重影響工作環境氛圍，同時不能盡情投入工作，提升工作效率。

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此外，被公司管理層視為工作場所員工行為「禁忌」，還包括在辦公室放置具政治意識的擺設，有48%受訪管理層認為此舉是不能接受的；其次就是員工觀看網上播放的政治活動（44%）、不帶耳機在辦公室裡播放音樂（41%）、觀看網上播放的體育運動節目（39%），以及員工談論政治（33%）。

Accountemps執行董事Mike Steinitz表示，隨著現今工作場所的多元變化，以前的一套價值觀未必適用於現今的年輕人，管理層需更了解新世代的喜好特性，從而制定適當的管理政策，並為他們定下清晰的指引，有助鼓勵士氣及留住人才。他又提醒員工指， 他們在職場上的行為會影響個人的聲譽，凡事最好謹慎考慮各方面， 以免影響與上司和同事之間的關係。

責任編輯：施雯雯