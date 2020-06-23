【MIRROR爆料】姜濤分享Anson Lo防走光大法　12成員互揭《IGNITED》MV小秘密

▲ MIRROR希望新歌給歌迷熱情如火的夏天感覺。

人氣男子組合MIRROR在2020年推出派台作品《IGNITED》，帶給歌迷熱情如火的夏天。《IGNITED》曲風不同過往《ASAP》、《Reflection》等作品，編曲走Funky路線，《IGNITED》更有兩個版本。

▲ MIRROR事隔7個月再推新歌。（湯炳強 攝）

隊長Lokman表示：「我們新歌是《IGNITED》，《IGNITED》意思是『熱焫焫焫焫焫著』，其實我們有兩個版本，有一首是較為開心和輕快，再有一首remix版本，希望大家聽完有熱熱哋，心肝仔卜卜跳的感覺，帶不同的感覺給大家。」

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MIRROR爆料時間

MIRROR 12子Lokman、Anson Kong、姜濤、Ian、Anson Lo、Edan、Stanley、Jeremy、Jer、Alton、Tiger及Frankie接受TOPick訪問時更大爆成員不為人知一面。

在拍攝《IGNITED》MV時，有成員需穿著白色絲質恤衫，姜濤便分享了Anson Lo的防走光方法：「我們要穿絲質白色恤衫，但我們沒有底衫可換，所以Anson Lo發現了一個方法，他教我們用遮瑕膏遮著『重點』，Jeremy也有這樣做。」

▲ Anson Lo的防走光法在Mirror成員間廣為流傳。（由Mirror提供）

作為隊長的Lokman為了大家誤會「重點位罝」，加以補充說明：「遮深色，突出的地方。」，在旁的Alton調侃：「用了一枝遮瑕膏。」，Anson Lo反抗：「不是只有我這樣做。」

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Stanley 「Chok爆」相機

為了給觀眾不同的視覺效果，首次採用360舞台拍攝，不過最能完整使用該特別相機的成員，只有Stanley一人，Lokman回憶：「我們拍另一個版本的MV時，會用一個特別的鏡頭，那部機械像360轉動，Stanley是第一個也是最後一個使用的人。」

▲ Stanley 眼神鋒利。（取自Stanley IG）

Stanley親自講述事發經過 :「其實那部機械很好，會轉。我看到它那麼利害，便看多兩眼，怎料它壞了，之後最尷尬是camman哥哥要人手推著那部機拍，還有11個人未拍，他差不多走了十公里。」

Anson Kong為MV節食

在鏡頭前充滿自信、多言的Anson Kong，在Tiger眼中卻是一位文靜書生：「他平常很安靜，喜歡看書聽海浪聲，大家都不知道的，只有給他咪高峰才會多話。」

▲ Anson Kong為MV節食。（取自Anson Kong IG）

Alton亦稱讚Anson Kong為了上鏡看起來漂亮而節食。Lokman表示：「Anson Kong側臉的角度較為模糊，脖子經常藏起來，所以這方面他相對沒自信，為了重捨自信，在拍MV前一晚他堅持不吃宵夜，我們不斷和他說吃東西是需要的，最後他仍然堅持不吃，但第二天的效果是沒有分別。」

對健身頗有研究的Anson Kong補充：「他最嚴重時，斜方肌看似連著下巴，現在已經好了。」為了加強印象，Frankie形容當時的Anson Kong：「像富士山。」

Styling: Felix Wong ,Daniel Chu

Wardrobe: Mastermind ,MYND,D-MOP

Hair: Lydia Yung @ Chic Private I Salon /Denny Ku @ Chic Private I Salon/Man @ Chic Private I Salon

Makeup: Circle, Rainbow, mayling @Annie G. Chan Centre

場地：香港九龍貝爾特酒店

記者：鄭嘉瑤