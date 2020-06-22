鄭若驊︰特首指定若干法官處理國安案是列出法官名單

▲ 律政司司長鄭若驊指，特首指定若干法官處理國安法案件，是指列出法官名單，並非由特首指定法官審案。（陳宛彤攝）

律政司司長鄭若驊表示，「港區國安法」草案說明中，關於特首指定若干法官處理國安法案件，只是指列出法官名單，並非由特首指定法官審案。

鄭若驊指出，按她對「港區國安法」公布的草案說明內容的理解，當中所指由特首指定若干法官處理危害國家安全罪行的案件，是從不同級別，由裁判官、區域法院，以至高院，列出專門去處理涉及國安案件的法官名單，並非如某些人所指，是特首指定哪一名法官去審案。她又表示，本港例如在商事法庭，也會讓一些法官專門處理這類案件，因為他們在此方面有專長，寫案例亦會更清晰。她強調，法官判案只會按法律及證據審案，認為有關安排不會影響法院的司法獨立。

草案說明亦提及，駐港國家公署和國家有關部門，在特定情況下，能對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權，鄭若驊相信，這是「極少極少數的情況」，強調絕大部分危險國家安全的案件，都會交由香港相關部門處理。

鄭若驊又指，「港區國安法」屬於基本法18條附件三內的全國性法律，相信草案條文會符合基本法。她又表示，駐港國家安全公署須同時遵守全國性法律和香港本地法律。

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記者︰尹櫻霖