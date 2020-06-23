【愛妻號】林子善願當太太的最佳聆聽者　暖男丈夫：我真的很愛這女人

▲ 林子善會自製二人世界為婚姻保鮮。

林子善於去年年尾榮升人父，寶貝女林以晴完全融化林子善這位新手爸爸。林子善於2017年跟拍拖6年的圈外女友董佩欣（Kary）結婚，去年太太Kary誕下小千金林以晴，寶貝女完全融化林子善，而這位新手爸爸亦不時於個人IG分享女兒的照片，一副有女萬事足的模樣。

林子善待女兒如珠如寶，卻未有因此忽略身邊的另一半，他接受TOPick專訪大談夫婦相處點滴時稱，會騰出時間享受「二人世界」來維繫夫妻感情，談到婚姻保鮮法，子善覺得除學習包容互相的缺點外，聆聽亦很重要。林子善亦不吝嗇發表愛妻宣言：「我真的很愛這女人。」

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▲ 林子善覺得夫婦間相處要坦白。（湯炳強攝）

子善耐心聆聽太太說話

夫婦有了小孩後，很容易把精神完全放於子女身上，由此忽略了夫妻間的相處，對此子善說：「我跟太太的關係並非一年半載，我們已很有默契，不過閒時都會放低女兒，跟太太去逛街兼吃吃東西，開心地享受下二人世界。太太既要返工又要湊小朋友，她很忙碌，所以作為老公要好好取平衡及體諒。」

二人結婚3年，林子善覺得夫妻間相處最重要是坦白及聆聽：「女人很喜歡說話，返到家就說不停，我雙耳朵要好好『恭候』，好好聽她說話，閒時又要給點反應，你知吧，女人很想有人聆聽。」

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▲ 林子善跟Kary於2017年結婚。

子善太太善解人意

林子善亦不忘讚嬌妻說：「我太太是個很簡單的人，脾氣又好，人又好，每個朋友也很喜歡她。」

一位好的賢內助不需要甚麼馭夫術，只要懂得跟丈夫溝通，並非只管日夜牢騷老公，他說：「我喜歡買玩具及波鞋，太太從來不禁止，其實愈禁制只會愈反抗，而我亦從來無做錯事，對太太亦很坦白。」

當年林子善看中辣跑「大黃蜂」，太太成功令他打消這念頭，連林子善也讚太太聰明：「太太很叻，不會反對我買車，反而跟我說：『嘩，架車好靚啊！』，還說找天一起去睇車。某日在街上見到這架車，知道是兩座位時，她說：『買吧，如果你喜歡的話，但將來生小朋友架車就不合用了，屆時換車可能會蝕錢，跟四座位的車比較下呢。』」

林子善說：「我跟太太相處是很舒服，她不會對所宥事情都sayno，所以聰明的女人比有學識的女人厲害。」

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▲ 一家三口幸福滿滿。

林子善幾乎錯失良緣

其實林子善跟Kary於婚前曾歷分手，只因二人於結婚問題上有分歧：「我給自己很大壓力，覺得人家父母養到女兒那麼大，你可不可以給到幸福女方呢？我希望婚後太太不用工作，留在家照顧小朋友，是很古舊思想的男人。」

二人分手後，子善結識過其他女生，幸得「鐵馬尋橋」班兄妹提點，令他醒覺後把Kary追回來：「唐詩詠說我想多了，現在很多家庭也是『公一份、婆一份』，他們不斷游說，我即刻把Kary追回來。」

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▲ 林子善是愛妻號一名。（湯炳強攝）

失而復得，問到子善是否更珍惜太太？他說：「哈哈，一開始已很珍惜，我很愛這女人，那時在Diso打碟認識她，第一眼見她已雙眼發光，覺得這女人很正，可是當時我有女友。」

二人相識近10年後，當子善單身時，他們才由朋友「升呢」為情侶：「感情要看timing，有些女生分手後很傷心，其實不用傷心，你未來的老公在前面等著你。正如這10年間我不斷鍛鍊自己，明白怎樣待女人好。」對的時間，遇到對的人，是無價的幸福。

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記者：游艾維