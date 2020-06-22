【新冠肺炎】旅發局6月24日辦全球首個旅業界網上論壇　7位國際級旅遊專家分析疫後旅遊新常態

▲ 旅發局將於周三（24日）舉辦全球首個旅遊業界網上論壇。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎令國際旅遊進入冰封狀態，復甦之期未見明朗，旅發局將於周三（24日）下午3至5時，在港率先舉辦全球首個旅遊業界網上論壇，討論香港、內地、亞洲以至全球在新冠肺炎疫情下的旅遊新趨勢及新常態。

旅發局主席彭耀佳相信，論壇可帶領全球旅遊業界探索出路，屆時多名國際專家，包括攜程集團首席執行官孫潔﹑Google亞太地區旅遊總監Hermione Joye等，會於網上直播以旅遊數據深度分析最新形勢；特別是中國的旅遊情況，如何重啟旅遊業、安全地接待旅客等，均是全球旅遊業界關注議題。

▲ 旅發局主席彭耀佳相信，論壇可帶領全球旅遊業界探索出路。

論壇舉辦當日，主席彭耀佳會先進行開幕致辭，其後由7位國際級業界專家分析疫後旅遊走勢：

麥肯錫公司董事合夥人 沈思文 （主題： 掌握消費者脈搏 ）

（主題： ） Hermione Joye , Sector Lead, Travel & Vertical Search APAC, Google（主題： 旅遊數據深度分析 ）

, Sector Lead, Travel & Vertical Search APAC, Google（主題： ） 攜程集團首席執行官 孫潔 （主題： 重啟旅遊業：區域展望 ）

世界旅遊及旅行業理事會（WTTC）總裁兼首席執行官 格洛麗亞‧格瓦拉 （ 主題： 在新常態下「平安出遊」 ）

（ ） 國際航空運輸協會（IATA）理事長兼首席執行官 亞歷山大‧德‧朱尼亞克 （主題： 疫後航空旅遊新趨勢 ）

（主題： ） 香港上海大酒店有限公司營運總裁及執行董事 包華 （主題： 疫後酒店業發展 ）

國際展覽業協會（UFI）執行總經理兼首席執行官 賀庭凱（主題： 會展業務新常態 ）

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記者：陳曉瑩