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【新冠肺炎】旅發局6月24日辦全球首個旅業界網上論壇　7位國際級旅遊專家分析疫後旅遊新常態

社會 19:57 2020/06/22

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旅發局將於周三（24日）舉辦全球首個旅遊業界網上論壇。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎令國際旅遊進入冰封狀態，復甦之期未見明朗，旅發局將於周三（24日）下午3至5時，在港率先舉辦全球首個旅遊業界網上論壇，討論香港、內地、亞洲以至全球在新冠肺炎疫情下的旅遊新趨勢及新常態。

旅發局主席彭耀佳相信，論壇可帶領全球旅遊業界探索出路，屆時多名國際專家，包括攜程集團首席執行官孫潔﹑Google亞太地區旅遊總監Hermione Joye等，會於網上直播以旅遊數據深度分析最新形勢；特別是中國的旅遊情況，如何重啟旅遊業、安全地接待旅客等，均是全球旅遊業界關注議題。

旅發局主席彭耀佳相信，論壇可帶領全球旅遊業界探索出路。

論壇舉辦當日，主席彭耀佳會先進行開幕致辭，其後由7位國際級業界專家分析疫後旅遊走勢：

  • 麥肯錫公司董事合夥人沈思文（主題：掌握消費者脈搏
  • Hermione Joye, Sector Lead, Travel & Vertical Search APAC, Google（主題：旅遊數據深度分析
  • 攜程集團首席執行官孫潔（主題：重啟旅遊業：區域展望 
  • 世界旅遊及旅行業理事會（WTTC）總裁兼首席執行官格洛麗亞‧格瓦拉主題：在新常態下「平安出遊」
  • 國際航空運輸協會（IATA）理事長兼首席執行官亞歷山大‧德‧朱尼亞克（主題：疫後航空旅遊新趨勢
  • 香港上海大酒店有限公司營運總裁及執行董事包華（主題：疫後酒店業發展
  • 國際展覽業協會（UFI）執行總經理兼首席執行官賀庭凱（主題：會展業務新常態

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記者：陳曉瑩

疫情 旅發局 新冠肺炎疫情

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