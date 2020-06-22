食環署料6月白紋伊蚊誘蚊器指數有明顯上升壓力　擬9區裝攝錄機記錄老鼠活動

▲ 政府提醒市民，本港現時正值雨季、天氣炎熱，容易滋生蚊蟲。(資料圖片)

政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日（22日）召開會議，檢視自今年雨季開始以來的蚊患情況，特別是5月下旬至6月上旬期間連場大暴雨，預計6月份的白紋伊蚊誘蚊器指數將有明顯上升壓力，委員會討論進一步加強防蚊及滅蚊工作，包括各區部門前線之間的協作，以及針對後巷鼠患問題而制訂一系列提升監察和滅鼠工作。



食物環境衞生署逐一檢視今年分區誘蚊器指數高於百分之二十警戒水平各監察地區的具體成因及所採取的改善工作，並歸納了各部門須特別留意常見引致蚊蟲滋生的環境，例如明渠、沙井匙孔、隔沙器、棚架、棄置容器、樹洞、枯葉等。各部門除了持續清理蚊子滋生地和進行霧化工作，亦會特別針對上述問題經常更新蚊患黑點，並加強控蚊工作。同時，各部門已在各自管轄範圍內放置約3,100個成效顯著的新捕蚊器。

在防治鼠患方面，食環署計劃在第三季在灣仔和觀塘區鼠患問題較嚴重的地區展開特別針對食肆不當處理廢物的行動，亦會與地區人士商討延長鄰近垃圾站的開放時間，以便利附近居民和小型店鋪棄置家居垃圾和食肆廢物。食環署和民政事務總署亦持續因應各後巷的情況向路政署轉介需要改善的後巷，路政署由去年至今年5月已於後巷完成122項改善工程，包括維修路面或損毀的雨水明渠，以及局部重鋪行人路。上述各部門的工作有助清除老鼠的生存條件。



食環署正在九龍城區約150條後巷實地測試以熱能探測攝錄機，記錄老鼠的活動和活躍程度，並考慮制訂針對後巷鼠患情況的新鼠患指數。此外，食環署亦會就9個進行目標小區滅鼠行動的地區，在行動前後安裝熱能探測攝錄機記錄老鼠活動情況，並將會在行動於6月底結束後進行比較，從而量化及檢視行動的成效。

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責任編輯：蘇文軒