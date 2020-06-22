本港5月基本通脹率放緩至1.9%　不包括外出用膳食品升幅最勁

▲ 政府統計處表示，5月份升幅放緩主要是由於豬肉及新鮮蔬菜價格升幅收窄所致。（陳國峰攝）

政府統計處今日（22日）公布，5月份整體消費物價指數按年上升1.5%， 較4月的1.9%升幅低，主要是由於豬肉及新鮮蔬菜價格，以及私人房屋租金升幅收窄所致。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，5月基本通脹率為1.9%，較4月時的2.3%為低。

統計處數字指，5月物價升幅最大的類別為食品（不包括外出用膳），按年升11%；其次為雜項物品、住屋及外出用膳，分別按年升2.9%、1.6%及1.4%；電力、燃氣及水跌幅最大﹑達19.4%；其次是衣履同耐用物品，分別按年跌5.4%及2.8%。



政府發言人表示，基本消費物價通脹率在5月份進一步下降至1.9%，由於豬肉價格自去年5月起急升的影響開始減退，基本食品價格的按年升幅收窄，多個其他主要消費物價指數組成項目承受將來，外圍和本地價格壓力因經濟情況欠佳料會進一步減退，加上食品通脹在高基數下將得以顯著紓緩，短期內通脹應會持續緩和。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。

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記者：陳曉瑩