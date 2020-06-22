教育局辦「正向家長吉祥物」設計比賽　助改變家長競爭文化

▲ 教育局舉辦「正向家長吉祥物」設計比賽，下周一（29日）起接受提交參賽作品。（活動網頁圖片）

教育局去年起推行「正向家長運動」，透過不同平台活動持續推廣正向家長教育。教育局今日（22日）去信全港中小學及幼稚園，邀請校方鼓勵師生及家長參加局方舉辦的「正向家長吉祥物」設計比賽，下周一（29日）起接受提交參賽作品，優勝作品將有機會獲採用為運動的「親善大使」。

教育統籌委員會成立的「家校合作及家長教育專責小組」已於去年4月向教育局提交報告，教育局全面接納報告內的建議，並逐步推展有關措施，包括推行全港「正向家長運動」，廣泛宣揚正確教養子女的方法和態度，曾於去年9至10月舉辦家長教育標語創作比賽，獲家長及公眾踴躍參與。

教育局表示，為提高學生、家長和公眾對「正向家長運動」及家長教育的關注及認識，宣布舉辦「父母童心正向家長吉祥物設計大激想」比賽，希望鼓勵不同持份者參與設計能夠代表「正向家長運動」的原創吉祥物。

優勝作品將有機會獲採用為「正向家長運動」公眾教育活動的親善大使，用作推廣正向家長教育，向家長及公眾宣揚兒童愉快和健康成長的重要性，以及正確教養子女的方法和態度，提升家長正面和樂觀的心態，逐步改變現時部分家長過度競爭比併的文化，以助子女有效學習及快樂成長。

比賽分為幼稚園、小學、中學和公開組，參賽者必須於下周一（29日）至8月28日期間，經活動網站遞交作品。各組設冠亞季各一名、傑出奬5名及優異奬10名，得獎者將獲頒發獎狀及禮券。冠亞季依次可獲3,000、2,000及1,000元禮券；傑出獎及優異奬分別有500及100元禮券。

▲ 參賽者必須於下周一（29日）至8月28日期間經活動網站遞交作品，圖為比賽海報。（活動網頁圖片）

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責任編輯：馮琪雅