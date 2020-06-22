【保就業計劃】逾千公司人均補貼超9千上限　當局指有公司「指定月份」僱員人數較多

▲ 當局解釋是因有4%僱主在「指定月份」聘用的僱員人數較今年6月多，故人均補貼額才有超出上限的情況出現。（資料圖片）

新冠肺炎疫情令百業蕭條，港府第一期「保就業計劃」已於本月14日截止申請，首批領取工資補貼的僱主名單、補貼金額及承諾受薪僱員人數今日出爐，共涵蓋約2.55萬名僱主，涉及48億元工資補貼，承諾受薪人數超過20萬。

不過計劃列明港府會補貼每名員工每月不多於9,000元，但資料揭示有逾千公司獲發補貼額超出上限；當局解釋是因有4%僱主在「指定月份」聘用的僱員人數較今年6月多，故人均補貼額才有超出上限的情況出現。

▲ 計劃列明港府會補貼每名員工每月不多於9,000元，但資料揭示有逾千公司獲發補貼額超出上限。

有逾1,000間公司被發現一名員工平均獲批超額補貼，如博視學習中心人均員工獲發10,488元補貼，保就業計劃秘書處指，因僱主可選擇去年12月至3月其中一個月份作為「指定月份」，以該月的僱員人數及有關工資作為計算補貼的基礎，而約有4%僱主「指定月份」的僱員人數較今年6月多，故人均補貼額或超過9,000元，可用於增聘人手。

政府發言人重申，獲批工資補貼的僱主在補貼期間任何一個月有支薪的僱員總數，少於2020年3月的僱員總數，該僱主須向政府繳付罰款。此外，若僱主未有把領取的當月補貼全數用於支付僱員同一月份的工資，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額。

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記者：鄧凱文