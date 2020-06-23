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【校園欺凌】德貞13歲女童連續兩日同一地點被虐打　警再拘4名女童涉普通襲擊

親子 09:43 2020/06/23

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警方再拘捕4名女童涉普通襲擊。

德貞女子中學日前爆出有學生被同學欺凌事件，轟動全城。一名身穿「TCGSS」字樣校服的13歲受害女生，於上周二（16日）在後樓梯被數名學生以消防滅火沙筒蓋毆打，更被要求跑地食沙，甚至被連摑28巴。而受害女童原來在前一日亦於同一地方遇襲，警方調查後，於深水埗拘捕4名13至14歲女童，涉嫌普通襲擊。警方指，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

再拘4名涉案女童

13歲李姓受害女童，在德貞女子中學就讀中一，她在6月16日被欺凌一事曝光後，案件再有新進展，警方指出，受害人在6月15日下午亦於長沙灣深旺道海麗邨商場，即欺凌案件的同一地方，懷疑曾被人用手襲擊。

警員昨晚（22日）於深水埗區拘捕4名年齡介乎13至14歲女童，涉嫌普通襲擊。4名女童已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。

受害女童遭掌摑虐打

案發於本月16日，受害女童在長沙灣深旺道海麗邨商場梯間跪地，遭數名身穿校服的學生以消防滅火沙筒蓋毆打，敲打其頭部及手臂，從片段中更聽見有學生要求受害女童食沙。

其後再有7條短片曝光，受害女童滿臉通紅，一名身穿白色校服配運動短褲的女學生，將她推向牆角，不斷喝罵，其後有兩名女生連摑受害女童14巴，迫令她道歉，李童不敢反抗鞠躬道歉。然而眾人仍不滿意，繼續摑受害人，掌摑、叉頸、拳毆其腹部，更將她頭撞牆。

警方調查後，於6月21日在深水埗拘捕兩名12歲女童，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，兩名女童已獲准保釋候查，下月中旬向警方報到。

德貞女子中學日前在校網發出聲明指，就該校有學生遭欺凌一事，校方深感遺憾，關心有關同學狀況，現正與相關人士了解該事件，並與各持份者保持緊密聯繫，嚴正跟進。校方強調會認真處理，並嚴肅跟進事件。

更多德貞13女童被凌虐事件案情：

【校園欺凌】德貞中學再有欺凌片段曝光　13歲女童被連摑28巴不敢反抗兼鞠躬道歉

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責任編輯：王明芳

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