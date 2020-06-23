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【飛虎之雷霆極戰劇透】第28集劇情預告　Sam行動敗露令特工組織懷疑陷窘境

娛樂 09:42 2020/06/23

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《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯。第27集講到文龍奉命接應國棟，並道出家成的步署，警方企圖設下天羅地網，把犯罪份子一網打盡，國棟忽然要求文龍代替自己殺一個人。

第28集（24/6）

故友重逢，各懷心計，國棟為救志斌，不惜再次與Sam合作，更以皓月和自己的性命作為交換籌碼，雙方達成協議。

文龍不斷請求下，家成終於授權出擊，可惜，車快，時間更快；廢置巴士前Sam應約出現，卻與國棟、皓月舉槍對峙，生死前夕，國棟突然改變立場向皓月開槍，伊人應聲倒地，生死未卜。

陷入瀕死邊緣的皓月感到絶望，文龍及時出現，惟皓月的生命跡象已漸漸消失。

國棟強忍身心傷痛與Sam達成協議，成功交換情報，兩人亦敵亦友的關係卻越見破裂。

香港警隊得悉觀塘槍擊事件涉及外籍特工，召開緊急會議，家成舌戰群雄，最終決定把事情始末，全盤向傳媒公佈。

為了營救志斌，賀進靜待良機，傾盡全力拖延交人日期，惟傭兵的幕後首領Jaser突然現身，賀進始料不及，慘被百般淩辱，志斌遂以晶片之秘交換父親之命，詎料，一切只是賀進苦肉之計。

Sam與賀進巧合下得到聯絡，各懷鬼胎的兩人暗裡執行合流大計。

與此同時，倩君得悉浩然原來一直隱藏身份，A Team之秘，暗湧再現。

Sam行動敗露，惹來特工組織懷疑，更不慎墜入特工設下的陷阱，陷入進退失據的窘境。

《飛虎之雷霆極戰》第27集劇情  上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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