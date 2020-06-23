【BB大晒】陳山聰太太預產期於暑假 孕妻Apple拍大肚寫真留念：感謝每一位
去年底與圈外女友Apple結婚的陳山聰，於今年情人節宣布好消息太太有喜。陳山聰太太Apple在昨晚（6月22日）罕有地更新社交網站，大方分享與老公拍下的大肚寫真，黑白簡約路線型格又好看。
陳山聰於去年11月與圈外女友何麗萍（Apple）結束5年愛情長跑，步入婚姻。在今年2月14日，山聰在社交網站宣布太太懷孕及後出席傳宣活動時透露太太懷男嬰，預產年在暑假。
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山聰太太孕照有格調
山聰太太Apple的社交網站一向甚少更新，昨晚Apple分享多張與丈夫拍攝的大肚寫真照，主要以黑和白作為主題，黑色那一套以黑白照片呈現，型格十足。
另一輯白色服裝和背景的照片，盡顯溫馨感覺。
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同時，Apple並在IG發文中寫道：
本來一直都無諗住影大肚相，到最後決定都係影留返一個美好嘅回憶。
想不到由結婚至到就嚟生BB可以一年內完成，非常之感謝上天！
非常感恩沿途身邊有很多有經驗的好朋友比（畀）好多意見及鼓勵我，令我在這個奇妙旅程入邊並不孤單亦不徬徨。
每一位好友都是說不要怕麻煩有問題即刻搵我，實在令我暖在心頭。感謝每一位好友當然包括我老公！Love you all！
而在日前的父親節，「準爸爸」山聰亦有份慶祝人生的第一個屬於自己的父親節，手拿著寫有「Super Dad」蛋糕的他宣便宣傳新劇《超能使者》：「係咪super dad都仲未知，但我絕對係『超能使者』！父親節快樂！」
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撰文 : TOPick柴犬出動