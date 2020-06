▲ 《皇家特工:第一任務》

改編自漫畫的《皇家特工》系列,將在9月推出第3集《皇家特工:第一任務》(The King's Man)。全新一集屬前傳,講述「皇家特工」的起源,全新預告片已推出。

故事講第一次世界大戰時,兇殘的暴君和犯罪主腦秘密合理策劃血腥戰爭,於是「皇家特工」由此組成,以阻止陰謀救萬民於水深火熱中。

▲ 曾參演《新鐵金剛之量子殺機》(Quantum of Solace)的前「邦女郎」珍瑪雅德頓再與英國特工片結緣。

今集《皇家特工:第一任務》演員包括有前「邦女郎」珍瑪雅德頓(Gemma Arterton)、「佛地魔」賴夫費恩斯(Ralph Fiennes),《黑魔后2》(Maleficent:Mistress of Evil)人氣小鮮肉夏里斯迪堅遜(Harris Dickinson)、《飢餓遊戲》(The Hunger Games)史丹利杜斯(Stanley Tucci)、《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)狄哲文侯蘇(Djimon Hounsou)等。