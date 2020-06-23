【住屋悲歌】尖沙咀「女神套房」月租$6500 廚房零間隔相連廁所雪櫃掛天花板
精明消費 10:38 2020/06/23
香港人住屋需求有增無減，不少業主都把單位「劏」成幾間套房，居住空間愈來愈細！網上流傳尖沙咀驚現多間「女神套房」，月租6500元放租，廚房零間隔相連廁所，雪櫃掛天花板。
據網上流傳的帖文稱，
業主免佣，尖沙咀套房寶勒巷齊傢俬，未裝修完，$6500。
而facebook群組「爆笑貼圖區」指，尖沙咀驚現多間「女神房」放租，
傳說女神不如廁，Open Toilet 無問題; 叫得做女神梗係有42吋長腿, 雪櫃掛上天花板一樣拎到嘢; 迷你鋅盆洗杯就啱啱好, 女神一般唔會煮飯, 有埋洗衣機就最貼心, 女神啲內衣褲就唔洗拎出街洗 ... 業主諗得好周到!
從網傳圖片可見，只見廚房零間隔相連廁所，雪櫃掛天花板。
帖文一出引起網民熱議，有網民笑稱，「不如廁所都要沖涼呱？難道女神陣仙氣係咁練成？」；有網民慨嘆，「香港人過緊D乜嘢生活」、「要幾無人性先可以諗出甘既設計？」、「人既尊嚴何在」、「原來開放式係呢種，又長知識」；亦有網民解釋，「只係浴屏未裝。其實尖沙咀美麗都，重慶好多單位係甘。一般人比較少見者。」
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責任編輯：王俊賢