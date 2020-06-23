【TG N號房】南韓TG群傳性虐影片案　25歲高顏值疑犯誘拐性侵兒童落網

▲ 南韓「N號房」事件再有疑犯落網。

南韓在今年3月爆出Telegram「N號房」聊天群組案件，發現多達26萬名會員加入群組共享非法色情影片及照片，事件震驚南韓社會，25歲學霸主腦趙主彬及24歲創辦人「godgod」文炯旭其後被捕。當局繼續追捕其他同黨，另一名25歲疑犯安丞晉（안승진，音譯）近日亦落網，警方以公眾有知情權為由，對外公開安丞晉的姓名、年齡及樣貌。

持有9000多條淫片

據《韓聯社》報道，安丞晉在2015年3月至2016年3月利用社交軟件，誘拐、接觸10多名兒童及青少年，在獲得受害人裸露身體的影像後，就要脅其拍攝、製作更多性剝削的影片，否則會對外界公開手上影片。他更於2015年4月，透過社交軟件認識一名兒童，並與之性交。

在2019年3月至6月期間，他散佈了多達1,000多條未成年兒童性剝削影片，並持有逾9,000條相關影片。警方指，當局在偵查文炯旭的過程中，無意間發現安丞晉在N號房事件與文炯旭共同犯案的證據，之後安丞晉才坦承犯案。

當局早前召開身分公開委員會，分析安丞晉在N號房中的涉案程度、犯案手法、證據關係等，認為國民有知情權，因而決定對外公開安丞晉的姓名、年齡等詳情。警方將於今日（23日）下午，把安丞晉由安東警察署移送至大邱地方檢察廳安東支廳，屆時安丞晉不得以帽子遮臉，媒體報道時亦不需打馬賽克。

誘拐少女做性奴拍片

Telegram「N號房」案件自2018年12月開始，由綽號為「博士」的20多歲主腦與13名共犯，創建私密聊天群組，以各種理由誘騙受害者拍攝露面裸照，再威脅對方拍攝淫穢影片或照片，並將相片傳送到不同的聊天群組。

該犯罪集團會向會員收取一定金額的虛擬貨幣，有分為3個組別的收費組別，費用由25萬（約1,500港元）至150萬韓圜（約9,099港元）不等的費用，多達26萬人曾加入群組，單計最多人的群組便有2.35萬人。

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責任編輯：王明芳