【酒店優惠】如心艾朗酒店推出STEM夏日「知」旅親子住宿 2大1小只需$770起【附訂房連結】
休閒 11:10 2020/06/23
位於觀塘的如心艾朗酒店，趁暑假在即，推出一個名為STEM夏日「知」旅親子住宿計畫，首次聯同遵理學院的Glocal Education合辦一系列結合科學、科技、工程和數學4個專業領域的工作坊，鍛練孩子的解難能力及邏輯思維，培養他們的創意思維和創新精神。
親子體驗內容包括健康飲食、太空宇宙、生物世界、建築模型、簡單機械，通過實驗和製作模型的形式去探究問題，並將想法具體實踐出來。
優惠禮遇包括：
‧ 一晚住宿及體驗工作坊只需淨價770元(價目已包括加一服務費)
‧ 一晚Blissful Zone住宿
‧ 迎賓雪糕
‧ 兩位成人及一位小童於forte餐廳享用早餐(小童為3至11歲)
‧ 於forte午市或晚市餐飲消費可享半價
‧ 免費加床服務（按住客要求）
‧ 參加周六或周日於酒店內舉行的「STEM趣味學習工作坊」(共一節)
‧ 額外費用：每位小童額外收取200元，可享早餐及STEM工作坊一節
STEM趣味學習工作坊：
|1.食物魔法匯 — 分子料理學STEM
|4.賽車創作坊
|日期：7月5、26及8月16日
|日期：6月27、7月18、8月8及29日
|時間：10am至11am或3pm至4pm
|時間：10am至11am或3pm至4pm
|2.小小工程師 — STEM機械人工作坊
|5.宇宙的奧秘
|日期：7 月11、8 月1 及22日
|日期：6月28、7月19、8月9及30日
|時間：10am至11am或3pm至4pm
|時間：10am至11am或3pm至4pm
|3.地質與考古 — 發掘藏在地下的千萬年故事
|6.馬賽克挑戰站
|日期：7月12、8月2及23日
|日期：7月4、25及8 月15日
|時間：10am至11am或3pm至4pm
|時間：10am至11am或3pm至4pm
條款及細則：
預訂日期：即日起至2020年8月28日。
入住日期：2020年6月26至8月30日 (只適用於星期五至日)。
此優惠只適用直接於酒店官網預訂，並視乎酒店供應情況而定。
必須提前兩天預訂並以信用卡作保證或全數預先繳付房費。
備註：除觀塘外，另外3間如心酒店同時推出此親子住宿計畫，詳情查詢：3968 8666
撰文：趙景隆