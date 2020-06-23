【酒店優惠】如心艾朗酒店推出STEM夏日「知」旅親子住宿   2大1小只需$770起【附訂房連結】

▲ 4間如心艾朗酒店同時推出STEM夏日「知」旅親子住宿計畫。(酒店提供)

位於觀塘的如心艾朗酒店，趁暑假在即，推出一個名為STEM夏日「知」旅親子住宿計畫，首次聯同遵理學院的Glocal Education合辦一系列結合科學、科技、工程和數學4個專業領域的工作坊，鍛練孩子的解難能力及邏輯思維，培養他們的創意思維和創新精神。

親子體驗內容包括健康飲食、太空宇宙、生物世界、建築模型、簡單機械，通過實驗和製作模型的形式去探究問題，並將想法具體實踐出來。

優惠禮遇包括：

‧ 一晚住宿及體驗工作坊只需淨價770元(價目已包括加一服務費)

‧ 一晚Blissful Zone住宿

‧ 迎賓雪糕

‧ 兩位成人及一位小童於forte餐廳享用早餐(小童為3至11歲)

‧ 於forte午市或晚市餐飲消費可享半價

‧ 免費加床服務（按住客要求）

‧ 參加周六或周日於酒店內舉行的「STEM趣味學習工作坊」(共一節)

‧ 額外費用：每位小童額外收取200元，可享早餐及STEM工作坊一節

▲ 留港放暑假，小朋友都可以開開心心玩餐飽。(酒店提供)



STEM趣味學習工作坊：

1.食物魔法匯 — 分子料理學STEM 4.賽車創作坊 日期：7月5、26及8月16日 日期：6月27、7月18、8月8及29日 時間：10am至11am或3pm至4pm 時間：10am至11am或3pm至4pm 2.小小工程師 — STEM機械人工作坊 5.宇宙的奧秘 日期：7 月11、8 月1 及22日 日期：6月28、7月19、8月9及30日 時間：10am至11am或3pm至4pm 時間：10am至11am或3pm至4pm 3.地質與考古 — 發掘藏在地下的千萬年故事 6.馬賽克挑戰站 日期：7月12、8月2及23日 日期：7月4、25及8 月15日 時間：10am至11am或3pm至4pm 時間：10am至11am或3pm至4pm

條款及細則：

預訂日期：即日起至2020年8月28日。

入住日期：2020年6月26至8月30日 (只適用於星期五至日)。

此優惠只適用直接於酒店官網預訂，並視乎酒店供應情況而定。

必須提前兩天預訂並以信用卡作保證或全數預先繳付房費。

備註：除觀塘外，另外3間如心酒店同時推出此親子住宿計畫，詳情查詢：3968 8666

撰文：趙景隆