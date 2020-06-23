培正中學師生校友聯署反對國安法　校方聲明：不容許學生受到個人政見及政治爭拗影響

▲ 培正中學在社交平台發出聲明。（資料圖片）

培正中學今日（23日）在社交平台發表聲明，指就近日港區國安法立法引發的聯署事件，學校重申學校是學生安心學習的地方，平和有序的校園環境氣氛對學生的學業和成長至為重要，不容干擾。

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聲明又指培正創校130年，向來本著真理和愛心教育學生，原則不會改變，學校全體教職員將秉持一貫的專業精神，謹守崗位，不容許學生受到個人政見及政治爭拗所影響。

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強調校方會依據教育局指引行事，強調合情合理合法並合乎專業守則，而回應近日社會情況的變化，學校必會加強輔導和愛心關懷工作，教導學生實踐「至善至正」的校訓。

人大近日審議「港區國安法」，逾300個培正中學的師生校友，上星期在報章刊登實名聯署聲名，表明反對國安法，「捍衛最後自由」。聲明指，人大粗暴頒布港版《國安法》，完全缺乏法治及民意基礎，無視香港司法及立法制度與中國大陸之別，以政治凌駕法律，徹底摧毁香港人權自由價值等。

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責任編輯：伍瑋瑋