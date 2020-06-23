【女性癌症殺手】工作忙碌日飲1杯珍奶充饑　護士腹部脹痛確診卵巢癌【附成因及症狀】

▲ 護士每天喝1杯珍珠奶茶充饑，導致腹部脹痛，確診患卵巢癌。

高糖飲品有機會致癌，愛飲珍珠奶茶的人士要小心！台灣一名護士因為每天飲一杯全糖珍珠奶茶，腹部脹痛，確診罹患卵巢癌。本港婦產科專科醫生方秀儀表示，便秘、胃脹，腹部滿是水也是卵巢癌症狀。卵巢癌是本港女性十大癌症殺手之一。

台灣護士陳麗華在當地節目《健康2.0》中表示，以前因為照顧病人壓力大，工作時經常會喝珍珠奶茶。她又表示，一位護士學妹因為工作忙碌，經常食不定時，為了補充熱量，紓緩工作壓力，她幾乎每日喝一至兩杯全糖珍珠奶茶。後來她肚子持續脹大，並感到劇痛，因難以忍受而求診，結果確診罹患卵巢癌。

卵巢癌症狀

婦產科專科醫生方秀儀接受TOPick訪問時指，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，患者可能全不知情。後期會出現以下症狀：

持續及日益嚴重的胃痛、消化不良

腹部不適、肚脹

小便頻密

大便困難

性交時疼痛

腰背痛

方醫生表示，便秘、胃脹，腹部滿是水也是卵巢癌症狀。當腫瘤漸大，甚至擴散，會影響至腸道或胃部等。當卵巢癌第1c期或以上會有腹水，代表卵巢癌已開始擴散，已影響盆腔、腹膜，不再是早期，腫瘤不只局限於卵巢內。

卵巢癌成因及高危一族

方醫生表示，卵巢癌的確切成因目前尚未清楚。有醫學界認為，女性在每次排卵過程中，卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這有可能誘發細胞異常生長，亦有認為排卵期間荷爾蒙水平上升，刺激不正常細胞的生長。

雖然成因暫未明確，但下列女性患此病的機會較高：

比一般女性較遲停經

從未生育

家族有人曾患卵巢癌（尤其是母親、姊妹、姑、姨）

體重超標，食用過多脂肪

有自然流產或不孕現象

曾罹患乳癌

停經後使用荷爾蒙補充療法超過5年

由於初期症狀往往也不明顯，方醫生建議定期做身體檢查，以盡早發現腫瘤。另也可考慮接受驗血測量CA125指數及超聲波素描，及早偵測疾病。

乳癌受雌激素影響 脂肪愈多雌激素水平愈高

糖分過多會轉化為脂肪，外科醫生鄭裕美早前接受TOPick訪問時表示，近70%乳癌屬於荷爾蒙受體陽性癌病，這類乳癌是受雌激素影響而發病。她表示，雌激素主要由膽固醇（脂肪）製造，體內積聚的脂肪愈多，雌激素水平也有機會愈高。香港乳癌基金會數據指，香港乳癌患者有近1/3人出現癡肥、過重問題。

鄭醫生建議女性減少攝取脂肪、糖分、咖啡因、酒精等，並控制體重，有助平衡荷爾蒙分泌，減少乳房乳腺纖維化的形成，減輕週期性的乳房疼痛，減少患乳腺疾病的風險，降低患乳癌的風險。

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責任編輯：羅嘉欣