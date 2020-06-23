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【健康秘訣】88歲胡楓面色紅潤全靠行路養生　 長情修哥每隔三天向亡妻獻花【有片】

娛樂 11:10 2020/06/23

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胡楓公開養生之道。

現年88歲的胡楓（修哥），依然熱愛工作，且身體健康，更不言休，早前修哥在父親節接受鄭鄭丹瑞《健康旦》訪問，節目中公開養生心得，眾所周知，修哥平時最喜歡步行，以此作為養生之道，背後原來有一個原因。

修哥在《健康旦》憶述當年大約22歲時，看見一個中年人竟然要別人攙扶，後來該人持之以恆不斷走路，漸漸身體好轉，最後能夠健步如飛，他始發現行路的益處。

修哥與主持阿旦分享養生之道。（影片截圖）

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因此，修哥從此無論在片場或家中，都會走來走去，養成每天行路的習慣。修哥解釋，行路促進血液循環，而他更透露，自己從來沒進食補品，因太太說鹿茸、高麗參等只會「補乾哂」，他更笑言未食過此類補品，是一大遺憾。

88歲的修哥依然紅粉緋緋，面色紅潤，阿旦問他有沒有化妝，修哥爆笑道：「我化咗妝至出世」。他解釋，由於高清電視顯示到他面上的皺紋，所以近來才開始化妝出鏡。

修哥兒孫滿堂，還有許多契仔契女。（資料圖片）

緩步跑練氣+ 多蔬果湯水

兩年前胡楓為了應付演唱會，當然接受TOPick訪問，也談及養生之道，修哥稱：「以我的年紀點當然是緩步跑，每天練一個鐘，如果有多時間，都可以跑多十幾廿分鐘。飲食方面，就盡量不吃熱氣食物，煎的、炸的不吃，食多啲蔬菜、生果，飲多啲湯水。」

年過80仍然精神奕奕，愈忙愈開心，修哥養生秘訣在於︰「全世界都知我鍾意行路，日日都行，還有做柔軟體操。一日行至少一兩個鐘，有時一路行一路哼歌郁下手郁下腳。在家時，我會行來行去；在電視城，未到我埋位，我就在廠行來行去，都不知幾舒展。」

現年88歲的修哥仍精神滿滿！（經濟日報圖片）

【鶼鰈情深】胡楓因愛妻離世心如刀割　修哥定時向亡妻送花解思念

談到飲食，修哥的喜好相當簡單：「我多數在家食飯，口味好清淡，通常食一碟瓜、一碟菜，或者蒸雞、蒸瘦肉。主要是少油少糖少鹽。同家人出外食飯，我都會食得節制；在公司，會在餐廳食沙律。另一個習慣，是每朝起身都會飲一杯暖開水清腸胃，湯水當然唔少得，如節瓜瘦肉湯、西洋菜陳腎湯、蓮藕湯，一年四季都係，這是我太太的主意，她認為飲日常滋潤湯就夠。」

專一長情

其實修哥在圈中是長情的人，修哥跟太太呂詠荷於1957年結婚，太太更是修哥的初戀情人，他們恩愛逾半個世紀，是圈中模範夫妻。

可是太太於2016年過身，胡楓坦言心如刀割。修哥曾接受港台主持車淑梅訪問，痛心表示原以為彼此可在黃昏路上多行一會，但人算不如天算。

修哥跟太太相愛半世紀。（東星圖片）

胡楓指以前沒有送花給太太，自她離世，修哥每隔兩三天將鮮花送到亡妻相片前，以解思念之苦。

全情投入工作的修哥，藉此減輕喪偶之痛：「我感激她在我工作搏殺期間，在屋企帶大我們五隻豬（子女），令我沒後顧之憂。當她走後，雖然太太已80多幾歲，也希望在黃昏路上行多幾年，但人算不如天算，這是事實也唯有接受。」

已有6孫4塞、做了太公的修哥，直言抱着天天開心、天天感恩及天天在賺的心態，面對人生。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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