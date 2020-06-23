【綠置居】黃遠輝：每期居屋銷售都有檢視綠白表比例　使綠白表申請者配額機會相約

▲ 黃遠輝指每年白表及綠表申請者的配額機會率相約。（資料圖片）

房委會資助房屋小組主席黃遠輝在電台節目《千禧年代》中表示，每期推出居屋時都會檢視綠白表比例，考慮到白表申請者遠高於綠表，因應需求將今次白表配額提升至6成，其餘4成則為綠表配額，今年「綠置居」會提供4700個單位，新一期白居二計劃配額會增至4500個，黃遠輝指使白表及綠表兩者的機會率相約。

其中49折「綠置居」項目，新項目柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，以及貨尾麗翠苑14伙，昨日（22日）已公布售樓書及價單，房委會將於下周一（29日）邀請中籤者分批揀樓。

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黃遠輝又指，今次的定價為63折是臨時定價，當中含有彈性處理，直至政府於8月掌握到第二季非業主家庭每月入息中位數，若數據反映入息減少，亦會提供相應折扣，但即使其入息數據增加，亦不會調升售價。

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被問到有消息指中央政府將於大嶼山以南，珠海市桂山島以創新科技填海以為港人興建公屋，黃遠輝現時未知消息來源真偽，但相信基層市民未必會歡迎此做法，因地區偏遠而會感到被隔離。

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責任編輯：郭家穎