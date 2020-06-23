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【好人好事】行動不便伯伯遺銀包超緊張　熱心車長接力相助失而復得安全回家

健康 11:39 2020/06/23

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行動不便伯伯遺銀包超緊張 ，熱心車長接力相助失而復得安全回家。

新冠肺炎疫情無情，但人間有情！大埔一名行動不便的伯伯，日前不慎在巴士上遺下銀包，因銀包裏有不少先現金及個人證件，令伯伯非常緊張，幸獲兩位熱心車長接力相助，銀包終失而復得並安全回家。

有九巴車長日前在facebook 群組「Tai Po 大埔」發帖，稱伯伯在來往大埔至佐敦的271號巴士上遺下銀包，

裏面有成個月飲茶錢，有屋企人見到帖文就聯絡九巴啦！

帖文一出引起網民熱議，大批網民留言及轉發，幸遇到好心乘客，在車上拾獲銀包，並透過帖文聯絡到伯伯的家人，家人留言稱，銀包內部分的錢屬於其他朋友，徐伯伯發現遺失時傍偟不已，幸幾經波折，得知銀包被拾獲放在富亨邨總站，現已成功尋回，感激車長協助，

現在佢開心晒，多謝你好心人。

【人間有愛】婆婆失禁被巴士司機趕落車　暖心女乘客追落車帶婆婆清洗買新褲替換

另一車長留言稱，曾在佐敦徳成街見到涉事伯伯，見對方因身上無錢感傍偟，加上行動不便，便載伯伯到總站及帶他到站長室，所幸最終能尋獲失物。

大批網民留言稱讚兩個車長，「好人有好報」、「好人一生平安」，車長留言謙稱只是份內事，最重要幫到伯伯。

九巴昨晚亦在其facebook專頁中發帖，並上載兩名熱心車長的相片，稱想趁這個機會，讚揚下涉事的林車長和楊車長，

正所謂「路不拾遺，必有後福」，好人一定有好報㗎！

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責任編輯：羅嘉欣

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