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【無品鄰居】青衣住戶拋沾糞便尿片落街　樓下住客晾衫架中招勁噁心

健康 11:38 2020/06/23

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

青衣無品住戶拋沾糞便尿片落街，樓下住客晾衫架中招勁噁心。

新冠肺炎疫情肆虐，市民都較以往注重個人衛生，但非常時期下，仍有人做出罔顧公德心的行為。青衣偉景花園有住客在網上訴苦，指樓上住戶將沾有糞便的紙尿片拋出窗外，紙尿片更跌落在自己的窗外晾衫架，十分噁心。

近日有網民於Facebook群組「青衣街坊吹水會」發文制，指有欠公德心的住客，將用過並沾有成人糞便的紙尿片亂拋出街，影響鄰居。從事主分享的圖片可見，紙尿片跌落事主家中窗外的晾衫架上。

貼文引起街坊熱議，不少人認為樓上住戶行徑自私、沒公德心，「超級噁心」、「好恐怖」、「去管理處投訴」。

寶琳住戶拋用過M巾落街

早前亦有網民分享，寶琳一幢大廈有住戶把用過的衞生巾拋出窗外，平均每月扔一次。衞生巾跌落樓下住戶的窗外晾衫架上，引來不少網民圍剿該名缺德住客的行為。

【無品鄰居】寶琳住戶亂拋用過衞生巾落街　樓下男住客崩潰：差不多每月一塊

【無品住客】柴灣翠灣邨住戶窗外淋漂白水　樓下住客晾曬衣物全中招

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責任編輯：王俊賢

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