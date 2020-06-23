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【視帝大熱】小馬熱潮未減吸納小朋友粉絲　馬國明有望憑《降魔的2.0》再做視帝

娛樂 12:32 2020/06/23

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馬國明在《降魔的2.0》中吸引大批小朋友喜愛。

TVB劇《降魔的2.0》雖然在早前已播映完畢，不過觀眾對劇集的喜愛似乎仍未減退。在劇中演小馬的馬國明昨晚（6月22日）在個人Instagram分享不同小孩的畫作，原來因為《降魔的2.0》播出後，很多小朋友都成為馬國明的粉絲，不時畫畫表達對他的欣賞。

馬國明吸小朋友粉絲

馬國明早前終於開設個人Instagram帳號，吸引大批粉絲追蹤，現時已擁26萬粉絲。他昨日在IG上分享一連數幅小朋友畫作，都與《降魔的2.0》有關。其中一幅畫了小馬與石敢當（胡鴻鈞飾），馬國明寫道：

以前有好多小朋友同我講，馬明馬明，我爸爸媽媽好鐘意睇你d戲嫁。最近，有好多爸爸媽媽，甚至公公婆婆同我講，小馬小馬，我d仔仔女女，孫仔孫女好鐘意睇你嫁！謝謝降魔的，謝謝小馬呢個角色，令我多咗好多小朋友fans，謝謝！

小朋友為小馬及豪仔畫畫。（Instagram圖片）

小孩畫小馬及石敢當。（Instagram圖片）

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此外，馬國明日前亦分享一件趣事，指在樓下大堂遇見一位小妹妹，她一見到馬明便大叫亂跳。兩天後，馬明收到小妹妹的一封信，信的內容大意是為了當時向馬明大叫而說對不起，並解釋指因為他有一些鬼朋友及血汗錢，所以才會感害怕，非常可愛。

馬明亦回覆小妹妹指：「小妹妹，請你放心，我已經叫我所有鬼朋友留返喺屋企，佢哋唔敢去嚇你喇！唔使驚！」

童言童語。（Instagram圖片）

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2020年視帝大熱

2017年播出首季《降魔的》時，由於劇情奇幻有趣，加上不少感人情節，已大受觀眾歡迎。雖然馬國明未有憑該劇封帝，但仍得到不少觀眾喜愛，是不少人心中的視帝。

馬國明有望做兩屆視帝。（《降魔的2.0》劇照）

而在2019年的《萬千星輝頒獎典禮》中，馬國明終憑《白色強人》首封視帝。今年，馬國明在《降魔的2.0》中飾演降魔人小馬，既演活宅男麻甩的一面，又演出為保護身邊人的勇敢決心。而且馬國明一向扮演不同角色都入型入格，故演技早已得到觀眾認同，今年再封視帝亦是極有可能！

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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