【幼兒濕疹】水果有豐富維他命C抗氧化　護士媽媽：小心含組織胺水果易引皮膚敏感

▲ 護士媽媽指，多吃含豐富維他命C的水果如提子、藍莓可清除體内的自由基，有助對抗癌症、衰老。(iStock圖片)

吃水果有好多好處，其中最為人所知是抗氧化功效。抗氧化是指抗氧化自由基的簡稱。人體因為與外界的持續接觸，包括呼吸（氧化反應）、外界污染、吃加工食物、曝曬等都會不斷在人體內產生自由基。科學研究表明，癌症、衰老或其它疾病大都與過量自由基的產生有關聯。

多吃高抗氧化力的水果可幫助清除體內自由基。水果裡的維他命Ｃ、維他命Ｅ、多酚類（茶多酚、還原糖）、多醣類（膳食纖維）、有機酸類（檸檬酸、蘋果酸）、類黃酮（胡蘿蔔素）物質，非常有益健康。

維他命Ｃ又稱「抗壞血酸」，可以抗氧化及發炎，安撫紊亂的免疫系統，又能強健細胞和細胞的鍵結，過敏原就不易入侵。可以減緩氣喘、過敏性皮膚炎、鼻炎、眼睛結膜炎等發炎反應。

藍莓、紅石榴、車厘子、提子、芭樂、奇異果、柑橘類等等都含豐富維他命Ｃ，是高抗氧化值的水果。

前花青素的抗氧化力也很強，還可以抑制組織胺的分泌。前花青素存在紫色、深紅色或深藍色的蔬果內，車厘子、藍莓、紅莓、覆盆子、蔓越莓、洛神花等也有豐富的前花青素。

吃蘋果或提子時，最好連果皮一起吃，因為果皮含有果肉所沒有的營養素，提子皮裡含前花青素最多。注意連皮吃的水果，要用天然有效的蔬果清潔液。

但要小心某些水果雖然營養豐富和抗氧化，但亦含會引起皮膚敏感的組織胺，大家須小心試吃，沒有敏感反應才慢慢增加份量。含組織胺的水果：提子、香蕉、士多啤梨、柑橘類水果、菠蘿、番茄。

其他含組織胺的食物：吞拿魚、鯖魚、秋刀魚；豬肉、雞肉；發酵食品；醃漬食品；醬料如辣椒醬、蛋黃醬、番茄醬；奶類製品如乳酪；酒類如葡萄酒和啤酒；加工食品；堅果（包括花生）；咖啡、綠茶、朱古力。

大魚媽建議天然食物可以吃，不必因怕敏感而全戒。但要小心由小份量開始試，如果沒有敏感反應才慢慢增加。而加工、含大量添加成份的食物，例如醃製食物、牛奶、麵包、糖果、零食等等就可免則免。

文章獲大魚媽授權轉載，大魚媽開設facebook專頁「大魚媽和濕疹寶寶」，與育有濕疹子女的父母分享經驗和資訊。

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