【港區國安法】田北辰：草案應寫明特首指定法官客觀基礎予港人信服

▲ （經濟日報資料圖片）

港區國安法草案說明提到，將於本港設維護國家安全委員會，特首可指定若干法官處理國安案件。港區人大代表田北辰解釋，非由特首指定某些人處理某些案件，但認為法例需清楚寫明特首指定法官的客觀基礎；大律師公會副主席葉巧琦稱，即使是是特首指定一個法官名單，都屬一種篩選，仍然存在憂慮。

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大律師公會副主席葉巧琦接受港台節目訪問時提到，草案説明指特首可從暫委或者特委法官中指定法官處理國安案件，認為有關規定不完全是律政司司長鄭若驊理解的意思；直言即使對方說是特首指定一個法官名單，都屬於一種篩選，因此仍然存在憂慮。

她稱，根據《基本法》及《竊聽條例》規定，特首根據司法人員推薦委員會推薦委任法官，從來沒有權指定法官或者法官清單，亦是根據首席法官的推薦委任法官；認為日後特首作為維護國家安全委員會主席，一方面要維護司法獨立，另一方面受中央監督和問責，如果有權指定法官，明顯是角色衝突。

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葉巧琦指，法庭在委派法官審理案件時，會考慮法官的專業和司法才能，一直由各級法院最高級法官負責，而並非由行政長官負責；又認同終審法院前首席法官李國能的建議，於條例加入規定，要求特首根據司法人員推薦委員會的推薦來委任法官。

港區人大代表田北辰則認為，根據草案説明理解，絕對不是特首選擇某些人處理某些案件，而是成立一個所謂委員會；但認為法例需要清楚寫明特首指定法官的客觀基礎，以讓港人信服，同時亦應寫明中央特定情形下，行使管轄權範圍、理據等原則，如涉疑犯移交内地審理，應先由本地法院同意，以改善市民觀感。

他稱，高刑罰的案件多數在高等法院審理，如果不設陪審團是極之不理想，認為陪審團有自己看法，能夠平衡社會對特首選擇法官的觀感。

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責任編輯：陳正怡