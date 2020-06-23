【噁心外傭】用過衛生巾放洗衫籃忘記關窗花　港媽怒揭外傭崩潰行為：嬲到震

▲ 有港媽在網上大呻，有外傭用過的衛生巾放入洗衫籃，又忘記關窗花，將家中7歲兒子置身危險之中。

外傭工作或行為不理想真是日日新鮮「鑊鑊金」。日前，有港媽指其家中外傭教而不善，即使來港工作4個月仍不斷犯錯，屢次將用過衛生巾放洗衫籃，開洗衣機後入房睡覺，更忘記將在晾衫後關掉窗花，將7歲兒子置身危險之中，令港媽大崩潰，「唔係疫情，真係炒咗10次！」

日前，有港媽在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖及上載相片，大呻家中已工作4個月的外傭工作態度散漫、無記性，更會駁咀，港媽忍無可忍怒揭外傭令人「噁心」的行為。

1. 將用過衛生巾放洗衫籃

港媽在自己的洗衫籃上層發現一塊外傭使用過並捲起的衛生巾，她感到非常噁心、骯髒，於是將上層所有衣服及洗衣袋拿去清洗。豈料，待外傭放假回家後，港媽再發現洗衣籃的底層，還有另外一塊外傭曾使用過的衛生巾，她形容，「嬲到我手都震埋。」

中午發現第一次已WhatsApp佢比張相佢睇，估唔到放假番嚟比多件我嘆。

2. 開洗衣機後入房睡覺

港媽表示，外傭星期六晚上約9時開洗衣機洗衣服，之後自己直接回房間休息，「為免衣服噏到好臭，衫褲容易變得霉爛」，晚上11時31分見到洗衣機衣服已清洗完畢，港媽只好自己動手晾曬衣服。

3. 屢次晾衫後忘記關掉窗花

港媽指，外傭平常會打開家中的窗花，將衣服掛出屋外曬乾，但卻多次忘記關好窗花，「已經講過好多次，一有問題就提佢、教佢㗎喇，咩都講過晒，佢都好似都無記住。」港媽曾嬲爆警告外傭若再重犯就會中止合約，惟她還是屢勸不聽。港媽憂心表示，

家有小朋友㗎，雖然都7歲，但都係危險啦…唉！

網民怒轟：太過分

有網民怒轟外傭「太過分」，不關好窗花好危險，有網民建議港媽與外傭約法三章，

7歲仲係小朋友，有時都會有意外㗎，真係要好認真的鬧佢一鑊，再約法三章每發現一次就罰佢錢。

另有網民建議港媽在廁所放一個小型垃圾桶，改善丟棄衛生巾的問題。至於洗衣機方面，有網民建議港媽在洗衣機上黏上紙條提醒外傭，或指定外傭在日間洗衣服。港媽最後表示，「我諗我只會留一個窗比佢其他全部鎖，另加裝探測器提示，希望事件唔好再發生。」

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責任編輯︰王俊賢