【食用安全】連鎖超市買15隻雞蛋7隻發霉　專家：雞蛋擺放方法是蛋尖向下【內附正確保存貼士】

▲ 有市民在連鎖超市買入一盒15隻雞蛋，煮熟後發現其中有7隻發霉。

雞蛋是日常食材，但如何貯存、食用前準備功夫未必人人知。最近有市民在連鎖超市買入一盒15隻雞蛋，煮熟後發現其中有7隻發霉。本港食安中心及專家曾分享，雞蛋在清洗、存放都大有學問，要維持雞蛋保鮮期，避免雞蛋太快變質，不妨留意以下貼士。

有市民22日在Facebook群組「大角咀人和事」指，在大型連鎖超市買入一盒15隻雞蛋。為防病毒污染，曾用酒精塗抹過雞蛋包裝盒，並把雞蛋放入雪櫃，購買第二天就煮。在煮雞蛋前，事主曾檢查過蛋殼有否裂開，煮熟了5隻後，剝殻發現其中兩隻已發霉，再煮熟另外10隻，亦有5隻內有霉菌，引起網上議論。

雞蛋最理想保存在攝氏4至10度

可能有市民會疑惑，雞蛋買回家後是否要放雪櫃？食安中心表示，低溫儲存可減慢沙門氏菌等微生物的生長，要延長保質期，把雞蛋存放雪櫃是最好做法。不過，經冷藏的雞蛋應繼續保持冷藏溫度，因為溫差會令蛋殼出現水珠或倒汗水，可能有利微生物進入蛋內。

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士曾受訪指出，雞蛋最理想保存在攝氏4度至10度。要防止雞蛋變壞，存放時需確保避免陽光照射，以及將雞蛋置於陰涼乾爽的環境之下。

蛋尖向下最能保鮮

擺放雞蛋時也有學問，最理想的擺放方法是蛋尖向下，這樣才會令雞蛋不易變質。

方麗影博士解釋，按照雞蛋結構，雞蛋氣囊大小與其新鮮程度有直接關係。雞蛋較圓一端有氣囊，當蛋尖向下，氣室則向上，雞蛋會處於最自然狀態。相反，蛋尖向上，會令氣室內殼膜受壓而脫離蛋殼，並影響保護膜，令雞蛋較易變質。

如何清理雞蛋污漬

食安中心指，雞蛋在一般情況下不用清洗。很多在市面出售的雞蛋，於商業加工處理過程中已按指定方式進行清洗。

蛋殼上約有6,000至10,000個小孔，同時也有一層保護外膜，稱為「表層膜」，可阻止蛋殼上的細菌滲進蛋內。清洗蛋殼後，反而有利微生物進入蛋內。殘留蛋殼表面的水分，也可能有助蛋殼上的細菌繼續生存。

方麗影博士稱，若蛋殼上有雞糞、雞毛等污染物，可用乾布或紙巾抹走。而食安中心亦提醒，要避免使用有裂紋的雞蛋，因為它們較易受污染。

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責任編輯：羅嘉欣