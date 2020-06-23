【派錢1萬】被要求「孝敬父母」上繳最少8千元　子女不滿︰點解屋企人咁貪錢

▲ 派錢1萬引起家庭分錢爭議，有子女被父母以「孝敬父母」為由，需上繳最少8千元。

政府派錢一萬元的現金發放計劃，本月21日65歲人士率先登記，而18歲至49歲則是最後一批，於7月19日起登記。很多子女尚未登記攞錢，父母已經約法三章要分錢，有仍在求學的子女在網上發帖文大呻，被要求上繳最少8,000元以孝敬父母，覺得父母貪錢而引起糾紛。

一名仍在求學的子女在facebook專頁《名校 Secrets》匿名發文指，自己都未登記一萬元現金發放計劃，父母已經提出他要上繳最少8,000元。

全港18歲以上市民既（嘅）派都未派，我老豆同阿媽就想食埋我果（嗰）一皮野，話咩要孝敬佢地（哋），至少都要攞8千蚊出黎（嚟），話咩幫我儲定唔知咩。

原打算自己儲錢或旅行用

他又言，父母攞錢早有前科，之前父母沒收了他3,500元學生津貼，「依家我果（嗰）一皮野又想貪」。原本他打算將1萬元先儲起，或之後用作旅行使費。

點解我有啲咁貪錢既（嘅）屋企人。

網民︰父母應直接提出有經濟需要

帖文一出引來網民討論，有網民認為父母辛苦養大孩子，要上繳都好應份，「日日供你食住唔使用錢嘅，仲掛住去旅行……你帶住嘅口罩邊個用錢買㗎，比返啲父母應該啦。」有人和議18歲已是成年人，有責任照顧家庭，所有支出都應AA制，「交租、家庭雜費、伙食，你有責任！」

另有網民批評他，在新冠肺炎疫情下，工作環境都好差，就算沒有失業都會被減人工。

你喺屋企嘅使費自然會高咗好多，伙食錢、電費、水費，全部都係錢。然後你開口埋口話父母貪你錢，攞你一萬蚊...... 仲話係去旅行？你知唔知而家咩時勢？咁大個人有冇嘗試喺屋企角度諗過？

不過，有人直言18歲可以自己決定如何用錢，父母由決定生兒育女一刻就有責任養大孩子，父母有經濟需要應該直接開口講，希望家人一齊出力儲錢以防不時之需，子女會明白的。

係老豆老母唔識講嘢……孝敬要你開到口就唔係孝敬啦！

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責任編輯︰林綺玲