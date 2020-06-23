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【疫境求生】張敬軒法國餐廳疫後重推下午茶　2人$728每天限量售20份

休閒 12:30 2020/06/23

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

仙后餐廳推出全新下午茶，賣相精緻，逢周六日供應，每日限量20份。(FB圖片)

雖然全球新冠肺炎疫情仍肆虐，但幸好香港情況稍為舒緩，加上限聚令漸鬆綁，各餐廳已急不及待推出不同優惠及套餐，張敬軒主理的仙后餐廳，疫後推出全新的下午茶，還跟本地的奢侈飾品品牌Novel Fineries合作，打造超靚下午茶，是打卡的首選。

其實這個下午茶除了仙后、Novel Fineries聯乘外，還有跟Bake My Day甜品導師Tulip Chu共同合作，以蝴蝶做下午茶主題，9款的小食賣相十分精緻，包括法式雜菜蝴蝶配金黃薯餅、皇帝蟹肉沙律配三文魚子、辣肉腸燴雜菜配鵪鶉蛋、粉紅櫻花奶凍、茉莉花茶慕絲蛋糕等等。

仙后餐廳裝潢華麗，氣氛寧靚。(FB圖片)

下午茶必備的鬆餅也可吃得到，更是創新口味的芝士乾蔥鬆餅，還可搽上黑蒜醬，十分美味。

另外，每套下午茶餐附送JUNON x Novel Fineries一套兩款刺繡蝴蝶禮盒，以及Bake My Day優惠券兩張，數量有限，送完即止。

下午茶價錢為 $728/2位(另加一)，逢周六、日及公眾假期供應下午3pm-5:30pm，需在網上訂購，可按此

地址：灣仔皇后大道東213號胡忠大廈2樓
電話：2808 0882

撰文：楊樂天

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