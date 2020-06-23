荃新夏日天地運動及戶外用品展　波鞋背囊航拍機低至4折兼可換電影禮券

▲ 荃新夏日天地運動及戶外用品展，全部低至4折 !

近日大家是否已經按捺不住，四出瘋狂購物掃貨？全港多個商場為吸引大家消費，都紛紛舉辦各式各樣的折扣優惠活動，本星期就有荃灣荃新天地，荃新天地將於6月27日至7月12日期間舉行夏日運動及戶外用品展，知名運動及戶外用品品牌如Adidas、Reebok、Timberland、Gregory、The Overlander等，多款產品低至4折發售，現在是入貨的時候了。

▲ Adidas SUPERSTAR SLIP-ON（原價$729、優惠價$399）（官方圖片）

▲ GREGORY DAY搶眼小背囊（原價$1,780、優惠價$750）（官方圖片）

夏日運動及戶外用品展，搜羅逾百款運動服飾及戶外用品。當中包括潮流運動服裝品牌Adidas、Reebok、Speedo，知名戶外用品品牌Columbia、Timberland、Gregory、Outdoor Research、Blueplace、The Overlander、Bodysac及戶外拍攝產品品牌DJI，多款精選貨品以超筍優惠4折發售。

▲ Timberland SEATON BAY皮革休閒鞋（原價$699、優惠價$290）（官方圖片）

▲ Timberland SKAPE PARK皮革牛津鞋（原價$699、優惠價$290）（官方圖片）

產品種類繁多，除了時尚波鞋、男女裝防水透氣外套、背囊等，更有DJI Mavic Air 2的專業航拍機。DJI Mavic Air 2專業航拍機在一般商戶正售5、6千元，商場屆時會以驚喜價發售，機會難逢，有興趣的朋友要密切留意，為夏日的戶外活動作好準備！

▲ OUTDOOR RESEARCH超輕耐用防水收納袋（原價$295、優惠價$135）（官方圖片）

▲ Arena泳鏡（原價$179、優惠價$79）（官方圖片）

▲ DJI Mavic Air 2專業航拍機（驚喜價待定）（官方圖片）

除了貨品折扣優惠之外，推廣期間於荃新天地指定運動服裝及用品商戶以電子貨幣消費或憑S+ REWARDS點數更可享「夏日三重賞」驚喜禮遇，可即場換領英皇戲院電影禮券及電子現金券等，多買多送！

記者︰陳日言