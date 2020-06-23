Stamford：教育不只傳達知識 培育正面學習態度更重要

何謂成功的教育？孩子有好成績？入讀好的大學？⋯⋯相信每個人都有不同的想法和準則，但可以肯定的是在孩子的成長和教育路上，孩子、家長及學校均扮演着重要角色。Stamford American School HK（下稱Stamford）作為學校的角色，深信每位孩子都是獨一無二，擁有不同的性格和天份。家長若能為孩子選擇合適的教育模式；學校若能為學生做到因材施教，自能啟發孩子發掘個人專長、探索個人天賦，並培養其求知慾及正向的學習態度。如此一來，無論未來是為高中選科、準備升讀大學，還是投身社會工作，他們都能積極面對挑戰，展現無限可能。

學習非為好成績 更是為終身的成長

位於何文田的Stamford，糅合探究為本的學習模式（Inquiry-based Learning）和美國的嚴謹課程標準（American Education Reaches Out and Common Core Plus），為學生提供嶄新的國際課程。美國課程標準為教學提供嚴謹的學習框架，確保學生從小建立紮實的語言、數理等知識基礎；同時強調體藝及STEMinn等課程，令孩子有綜合的學術發展，為將來講求學術平衡的國際預科文憑（IBDP）課程作好充足準備。

Stamford重視每位學生的學習進度，強調個人化教學理念，教師會在定期評估學生的學習進度，為能力稍遜的學生提供額外支援。而在每個學年的年頭和尾段都會進行MAP（Measures of Academic Progress）考核，以觀察學生整個學年的學習進程，確保他們擁有穩固的學術水平。

IBDP課程廣受各地頂尖大學認可，除因課程擁有嚴格的學術要求外，更因優秀的IB學生均為富求知慾、同情心及國際視野的終身學習者，而這些元素正是大學入學重視的環節。因此，Stamford的教學理念是令學生熱愛學習，並培養他們的十大培養目標（IB Learner Profile）和良好的學習技巧（Approach To Learning, ATLs），凡此種種對他們修讀IBDP課程，甚至將來入讀大學及投身社會都有莫大的幫助。

▲ 學校培養IB學習者十大目標：擁有好奇心、知識型、喜歡思考、卓越的溝通者、有原則、開放思維、關心身邊人和事、冒險精神、身心平衡、自省覺察。

Stamford採用探究為本的學習模式，讓學生透過課堂和在進行研集報告等過程中掌握學習技巧。當教師教授與主題相關的基本知識後，學生需以多角度分析並探究主題，藉此鍛練他們把廣泛的知識融會和整合，然後透過滙報訓練學生的表達能力和創意。

在Stamford，各年級每天都有STEMinn課程，學生能在不知不覺間把不同的學習技巧轉化成良好的習慣，輕鬆地把創意和實踐結合，繼而提升學習動機，令他們明白自主學習及時間管理的重要性。

▲ 高年級學生於STEMinn課內向低年級學生講解他們的設計理念及原理，將學習技巧融會貫通，學以至用 。

課外活動非為「整靚Portfolio」

現今社會資訊發達，千變萬化，只有勇於面對挑戰的人，才能在風浪中站得穩固，而不屈不撓、不怕失敗的精神是成功關鍵之一，正如愛迪生當初沒有輕言放棄，才能在失敗了無數次後發明電燈泡。這些精神和性格不只是口號，更需要從小培養和教導。在教育界經常聽到的「全人發展」正正是把這些口號加以實踐。

Stamford重視全人發展，學校會把音樂、話劇、藝術、STEMinn及情商管理課堂納入課程中，學生能從不同的課程和活動中了解自己，建立正向的學習態度和信心，找到自我價值和目標，令學生明白學業成績和身心健康同等重要。

此外，Stamford教導學生不要害怕「撞板」或「出錯」，遇到不明白的地方先要自己嘗試找出答案，讓他們有大膽的想法，對知識和未來充滿好奇心，最後把想法轉化為行動。Stamford深信，當孩子擁有這些特質，無論是修讀IBDP、大學，還是在社會工作，其適應力均較他人優勝，更易取得成功。

▲ 由於老師鼓勵學生表達自己想法，故課堂上師生的互動性高，令學生熱愛上課。

成功的教育路需家長和學生參與

對於一眾家長而言，沒有人較他們更了解自己的孩子。因此，若要為孩子尋找最合適的學校和課程，家長們除須思考自己對教育的期望外，亦應了解不同學校的教學方針和課程內容，並留意孩子的長處、天份及性格，分析他們適合哪一種學習模式。

如果決定讓孩子轉讀國際課程，家長們的心態亦須作出轉變，並積極與學校溝通，一起發掘孩子的潛能。成年人轉工需要時間適應，更何況是小孩呢？雖然孩子的適應力可能較成年人高，但正面的鼓勵對孩子的成長仍然十分重要，所以家長們應讓孩子表達自己，聆聽他們的的感受，更重要是給予孩子信任，如此一來，孩子自然會對學習充滿信心，事半功倍。

人生漫漫長路，談教育，並不限於知識傳達。Stamford秉持重要的教學理念——培育學生正面價值，期望他們於社會及人生路上能勇於面對各種挑戰，成為Strong, Confident and Courageous Humans（堅強，自信和勇敢的人）。

Stamford American School Hong Kong資訊

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（特約）