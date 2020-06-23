  • 31°C
香港時間 : 2020623日 (二) 13:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

橫濱UNIQLO PARK開幕　公園商店雙拼變身親子遊樂天地

休閒 12:27 2020/06/23

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

橫濱UNIQLO PARK開幕後，成了該區一大旅遊熱點。

UNIQLO在港向來有不少鐵粉，除了剛在銀座開設的UNIQLO TOKYO，位於橫濱灣畔的三井Outlet Park，亦在4月10日新開了UNIQLO PARK，營造親子Feel的購物空間。雖然疫情下日本仍未解封，但不妨將公園放入bucket list之內。

從UNIQLO PARK的建築草圖所見，其玩樂斜坡設計相當獨特。（相片來源︰UNIQLO官網）

全新開幕的UNIQLO PARK主體設計由著名的建築師藤本壯介操刀，白色不規則的立面一貫他輕盈的風格。他的概念是「公園+商店」為設計主軸，一段段分隔的斜坡變為溜滑梯、叢林體育館，攀岩牆等，在天台更有繩網陣，全部與商店結合，意念相當破格。

3樓的平台，也有兒童玩樂的空間。（相片來源︰UNIQLO官網）

UNIQLO PARK總面積逾42,000平方呎，因它位於橫濱灣畔，故它亦以「New Marina Life」為概念，結合橫濱海灣的風景帶來海邊環境的生活感。

1樓的UNIQLO銷售區，色調繽紛。（相片來源︰UNIQLO官網）

在1樓的UNIQLO銷售區，設了 UT專區有訂製服務「UTme」，並使用與神奈川縣密切相關的插畫家柳原良平的作品，印在T 恤上，風格清新。

UT專區有訂製服務「UTme」，印上插畫家柳原良平的作品。（相片來源︰Fashionsnap）

2樓則是UNIQLO的副線品牌GU，眾多人氣商品林立，譬如他們主打年青市場的「MIXMANIA」混搭系列，OL愛好棉花舒適軟墊尖頭鞋等，選擇不少。至於3樓則是UNIQLO的嬰兒、小孩以及GU的小孩（青少年線「 AND2LOVELY」）的複合空間，也有一個供嬰兒車使用的寬敞試衣間，相當貼心！

為母親而設的哺乳間，空間寬敞。（相片來源︰UNIQLO官網）

撰文︰司徒家傑

相關文章

【疫情減壓】東京史諾比博物館上載史諾比影片　7條原創史諾比影片網上免費任看【內附連結】
14:04 2020/05/19
【疫情減壓】東京史諾比博物館上載史諾比影片　7條原創史諾比影片網上免費任看【內附連結】
【口罩供應】三層防飛沫花粉紫外線BFE99%　UNIQLO AIRism可重用口罩周五日本發售
12:05 2020/06/16
【口罩供應】三層防飛沫花粉紫外線BFE99%　UNIQLO AIRism可重用口罩周五日本發售
UNIQLO TOKYO東京銀座旗艦店開幕　4層型格空間Herzog＆de Meuron村上隆聯乘加持
11:03 2020/06/22
UNIQLO TOKYO東京銀座旗艦店開幕　4層型格空間Herzog＆de Meuron村上隆聯乘加持
旅遊設施 旅遊資訊 UNIQLO 橫濱 日本

最高瀏覽

【食用安全】荔枝含天然化學物大量進食可致死　食安中心：小朋友一次不可食超過5粒
16:46 2020/06/22
【食用安全】荔枝含天然化學物大量進食可致死　食安中心：小朋友一次不可食超過5粒
【綠置居】港島筍盤蝶翠苑最平97.67萬　蝶翠苑青富苑價單出爐
09:00 2020/06/22
【綠置居】港島筍盤蝶翠苑最平97.67萬　蝶翠苑青富苑價單出爐
【金都】鄧麗欣拍拖著重建立互信關係　Stephy結婚只要求男友做一件事
18:25 2020/06/10
【金都】鄧麗欣拍拖著重建立互信關係　Stephy結婚只要求男友做一件事