橫濱UNIQLO PARK開幕　公園商店雙拼變身親子遊樂天地

▲ 橫濱UNIQLO PARK開幕後，成了該區一大旅遊熱點。

UNIQLO在港向來有不少鐵粉，除了剛在銀座開設的UNIQLO TOKYO，位於橫濱灣畔的三井Outlet Park，亦在4月10日新開了UNIQLO PARK，營造親子Feel的購物空間。雖然疫情下日本仍未解封，但不妨將公園放入bucket list之內。

▲ 從UNIQLO PARK的建築草圖所見，其玩樂斜坡設計相當獨特。（相片來源︰UNIQLO官網）

全新開幕的UNIQLO PARK主體設計由著名的建築師藤本壯介操刀，白色不規則的立面一貫他輕盈的風格。他的概念是「公園+商店」為設計主軸，一段段分隔的斜坡變為溜滑梯、叢林體育館，攀岩牆等，在天台更有繩網陣，全部與商店結合，意念相當破格。

▲ 3樓的平台，也有兒童玩樂的空間。（相片來源︰UNIQLO官網）

UNIQLO PARK總面積逾42,000平方呎，因它位於橫濱灣畔，故它亦以「New Marina Life」為概念，結合橫濱海灣的風景帶來海邊環境的生活感。

▲ 1樓的UNIQLO銷售區，色調繽紛。（相片來源︰UNIQLO官網）

在1樓的UNIQLO銷售區，設了 UT專區有訂製服務「UTme」，並使用與神奈川縣密切相關的插畫家柳原良平的作品，印在T 恤上，風格清新。

▲ UT專區有訂製服務「UTme」，印上插畫家柳原良平的作品。（相片來源︰Fashionsnap）

2樓則是UNIQLO的副線品牌GU，眾多人氣商品林立，譬如他們主打年青市場的「MIXMANIA」混搭系列，OL愛好棉花舒適軟墊尖頭鞋等，選擇不少。至於3樓則是UNIQLO的嬰兒、小孩以及GU的小孩（青少年線「 AND2LOVELY」）的複合空間，也有一個供嬰兒車使用的寬敞試衣間，相當貼心！

▲ 為母親而設的哺乳間，空間寬敞。（相片來源︰UNIQLO官網）

撰文︰司徒家傑