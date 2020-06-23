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【搭枱文化】搭枱阿姐入座前要求勿除口罩傾計　柴灣街坊：咁驚請你叫外賣

食用安全 12:36 2020/06/23

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搭枱阿姐禁止除口罩傾計，柴灣街坊不忿表示：「咁驚請你叫外賣」。

不少食肆在繁忙時間都會安排客人與不認識的顧客一起「搭枱」。近日有網民分享，在新冠肺炎疫情下與人搭枱，對方竟要求他除口罩後不能聊天及說話！

搭枱阿姐：除口罩食嘢唔好傾計

一名網民在Facebook群組「柴灣人柴灣事」分享「奇聞」。他表示近日與朋友到柴灣貳號冰室吃下午茶，排在前面的一名女士同意與他們「搭枱」，沒想到仍未坐下，該女士突然要求他們除口罩後不要聊天：

哥仔，一陣坐低除口罩食嘢唔好傾計講嘢，唔該晒。

樓主聽完之後覺得不忿，回應：「咁你坐哂去，然後叫侍應換張枱比我地」。最終侍應換了另一張枱給該名女士。他在帖文中希望向該柴灣街坊表明，他明白她的擔心，但直言如果真的害怕，還是建議她買外賣，避免外出。

街坊：最安全自己煮

帖文引起街坊熱議，不少街坊認為該女士過份擔心，其實可以選擇外賣、不答應搭枱等方法，又留言「最安全自己煮」、「咁驚應該連街都唔好出，地球好危險」，更笑言「如果我入嚟食緊嘢可唔可以大家停止呼吸一陣」。有人表示如果遇上同樣情況，會叫對方食飯也不要除口罩反擊。

有人理解阿姐的心情，表示疫情下有所避諱亦很正常，但就認為如果她不能接受，一早就不應同意搭枱，答應後亦不應強人所難，要求他人不要傾談，「唔通有菌唔傾計就唔散播咩」。

有網民直出該食肆亦有問題，表示「今時今日邊會搭枱」，亦有人直指如果見到食肆需要搭枱，絕對不會進去光顧。

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