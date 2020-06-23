【公屋港女】父離世變公屋寬敞戶　失業大學生與媽媽憂調遷︰煩無地方住快痴線

▲ 有名港女的爸爸離世，公屋變成優先寬敞戶，她憂慮需搬遷去細單位。

住屋問題一直困擾不少人香港人，現時有公屋住可說是很幸福。有名公屋港女在網上討論區發帖，表示爸爸離世，大單位公屋變成優先寬敞戶，需搬遷去細單位，憂慮她跟媽媽二人難以擠在一人單位生活，持續失業的她更難以花4萬多元還原單位。網民反應兩極，部分同情她的困境幫忙想辦法，亦有網民責備她。

昨日（22日） 在連登討論區，有名女網民以「老竇過咗身，依家係優先寬敞戶」為題發文，表示自己很多擔憂，希望徵詢網民的意見。家家有本難念的經，女網民表示父母於多年前離婚後，媽媽帶同她及妹妹搬出去租樓住，而爸爸娶了內地女人另組家庭。後來媽媽獨力撫養兩女兒無法負擔屋租，搬回原來的公屋，身為戶主的爸爸另租屋住，公屋戶籍名沒有媽媽。一年前，爸爸離世，而妹妹早就除名準備買樓，公屋單位戶籍剩下女網民一人。發帖網民︰

我自己一個咩都得啦，仲有個阿媽呀！1人公屋單位得120至150呎，我都想像唔到點一齊住。

大學生失業沒儲蓄

此外，發帖網民表示經濟陷困境，大學畢業已一年多的她現時失業，並患有抑鬱症，曾從事售貨員，工作經驗不多，現時疫情下找不到工作。她收到由房屋署寄來的調遷表格，除了指出優先處理寬敞戶需大屋搬細屋外，並要花最少4萬元還原單位再調遷。她感無助︰

搵社工好啲定區議員？寫信要點寫？其實我都係想住多幾年，有返穩定收入先搬，還原間屋佢話要最少4萬蚊。我都唔想想霸住間屋，但依家無能力搬。

網民鼓勵找工

許多網民給她很多建議，例如著她辛苦些也要放下大學生的光環打工，例如洗碗清潔工，甚至有建議她當「兼職女友」賺錢，另有建議她可申請綜援以解燃眉之急。

女網民表示之前曾工作時洗廁所，不想再當清潔工作，亦接受不到做兼職女友，而她有感當年媽媽如何辛苦也要湊大兩女兒，卻從沒想過取綜援，她直言︰

依家我要去到拎綜援都未接受到，諗住有幾耐捱幾耐……一搵到嘢做就會搬，日日煩無地方住真係就嚟痴線，當然我都可以唔理我媽，但我做唔出囉，我媽已經辛苦咗大半世人。

另外有些網民有感發帖網民有多隱瞞，不同情她地表示︰「公屋租金先千幾蚊一個月，然後個細妹又可以有錢買樓」及「一早知要搬又唔做準備」等。

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責任編輯︰王俊賢