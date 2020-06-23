涉將軍澳燒毁26架車　兩男認縱火罪候判

▲ （經濟日報資料圖片）

兩名男子涉於前年9月底，在將軍澳景林邨多層停車場內縱火，火勢波及26輛汽車，涉及損失達230萬，過程被閉路電視拍下。兩名涉案男子今（23日）於區域法院承認縱火罪。辯方指，兩人只是受人指示，警誡下已將事件和盤托出。案件押後至本周五（26日）判刑。

被告謝俊傑(24歲)及陳家杰(19歲)，報稱倉務員及汽車美容學徒，承認1項縱火罪。

案情指，於2018年9月26日凌晨約5時，張姓車主到在將軍澳景林邨多層停車場的4樓取車外出，張經過停車場2樓時，發現有車輛起火，他隨即在停車場出入口位置通知保安，保安到2樓查看，發現1輛7人車正在焚燒，保安報警。除該7人車外，停泊在附近的2輛輕型客貨車及23輛私家車亦受火勢波及，據26名車主稱，損失共達230萬，其中部分人的車輛焚毀至不能修復的程度。

停車場內的閉路電視及附近車輛的行車紀錄儀拍攝到，案發時載口罩及帽的兩名被告進入停車場，首被告謝俊傑將液體倒在該7人車上，及後車輛起火，次被告陳家杰則從車尾方向行出。

警方其後拘捕兩名被告，警誡下，兩人作出招認。謝稱當晚於油塘登上1輛車，當時陳、1名叫蔡添榮的男子及1名不知名男子在車上，蔡指示他燒車，而當時車輛上已有1桶電油、口罩及帽。陳稱，當晚他收到電話指有人被斬傷，要求他幫忙，又承認案發時他用打火機點火。

辯方求情時指，兩名被告是受他人指使，兩人與車主沒有恩怨，並非事件的始作俑者，雖然兩人未有在最早階段認罪，但他們都有在警誡下將事件和盤托出，事件中亦沒有人受傷。辯方希望法庭會為兩名被告索取報告後，再考慮判刑。

次被告的代表律師在求情時，提到次被告有讀寫障礙，由於父母是內地人，自小由外婆照顧，他亦不敢將事件告知外婆。首被告代表律師則指，首被告少時入住寄宿學校，結識到不良朋輩，受到指使才犯案，事件中亦沒有收受利益。法官將判刑押後至本周五（26日），兩名被告須還柙看管。

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記者：王仁昌