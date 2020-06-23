【食用安全】黑心商人用工業用強酸浸紅毛丹保新鮮賣相　食後可致灼傷食道胃穿孔

▲ 黑心商人用工業用強酸浸紅毛丹保新鮮賣相，誤食可致灼傷食道胃穿孔。

紅毛丹夏天當造，味道酸甜多汁，受不少人喜愛，不過紅毛丹保存時間短，在常溫下放置數天就會變色。近日有媒體揭發，有內地黑心商人用工業用強酸浸泡紅毛丹，以保持賣相新鮮，延長保鮮期，一旦不慎食用，可能會導致胃穿孔、灼傷食道。

據《中央電視台》報道，杭州市警方近日逮捕一個非法生產、銷售「毒紅毛丹」的犯罪集團。警方表示，紅毛丹從樹上摘下來後，會運送送到市場出售，一般放置2至3天後，外殼就會發黑腐化。

黑心商人為了讓保持紅毛丹保持新鮮賣相，用「工業稀硫酸」和「自製酸性保鮮劑」浸泡紅毛丹。經浸泡後的紅毛丹，顔色更為鮮紅，果皮上的刺一根根豎起，保鮮期和賣相可延長至7日以上。

▲ 工場用強酸浸泡紅毛丹。（CCTV新聞截圖）

警方在其中一個非法加工場，發現一袋袋紅毛丹被浸泡在水池中，地上擺放了多桶保鮮劑，工場內更瀰漫著刺鼻的酸味。這些不法分子更將浸泡過紅毛丹污水放到河川，導致河水變成紅色。

警方在涉事工場查獲280袋包裝好的紅毛丹，合計1960公斤重，而以往生產的批次恐已流出市面，警方估計在2017年至2019年兩年內，「毒紅毛丹」的銷售金額達高數百萬元人民幣。

報道提到，當局檢驗後發現，沒有加工過的紅毛丹，過了一天果皮已呈暗紅色，而果皮的pH值（酸鹼度）維持在4左右，而浸泡了24小時的紅毛丹顏色鮮豔，果皮的刺依然豎立，pH值為2，而浸泡48小時的紅毛丹pH值達到1，屬於強酸性。

▲ 經過加工的紅毛丹（左）色澤鮮紅；相反天然的紅毛丹（右）擺放一天後就變得暗紅。（CCTV新聞截圖）

當局指磷酸、硫酸都具有高腐蝕性、高刺激性，一旦食用，有機會灼傷食道、亦可引致胃穿孔，嚴重可致命。當局提醒消費者選購紅毛丹時，要留意：

看起來呈不自然的紅色，或是聞起來有刺鼻味道，而且放置2至3天都沒變色，很有可能經過加工。

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責任編輯：羅嘉欣