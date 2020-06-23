【食用安全】懷懷孕港媽食鯪魚球驚覺咬中大曱甴　涉事雲吞麵店：最多唔收錢

▲ 懷孕港媽光顧太子雲吞麵店，食鯪魚球驚覺咬中大曱甴。

外出食飯要小心！一名懷孕港媽與丈夫日前光顧太子一間雲吞麵店，期間進食鯪魚球時，驚覺咬中大曱甴，頓感嘔心，懷孕港媽通知店方，惟對方竟稱，已取出曱甴，最多不收錢。

有網民在網上分享，稱與懷孕太太光顧太子一間雲吞麵店，豈料食到大曱甴，他氣憤稱會向食環投訴，

太嘔心，條氣太唔顺，我老婆食鯪魚球有大曱甴，大肚婆食到已經輕聲通知個阿姐，佢一手立左粒嘢，話整左出黎都無辧法，最多唔收錢，呢副咀臉真係，我一定報食環。

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有網民將其帖文放到facebook群組「中伏飲食報料區」，引起大批網民熱議，大批網民高呼嘔心，直斥店方過分，不衛生之餘，態度又差；有網民關心懷孕港媽身體狀況；亦有網民稱，在家自煮最衛生。

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責任編輯：羅嘉欣