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【食用安全】懷懷孕港媽食鯪魚球驚覺咬中大曱甴　涉事雲吞麵店：最多唔收錢

食用安全 13:01 2020/06/23

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

懷孕港媽光顧太子雲吞麵店，食鯪魚球驚覺咬中大曱甴。

外出食飯要小心！一名懷孕港媽與丈夫日前光顧太子一間雲吞麵店，期間進食鯪魚球時，驚覺咬中大曱甴，頓感嘔心，懷孕港媽通知店方，惟對方竟稱，已取出曱甴，最多不收錢。

有網民在網上分享，稱與懷孕太太光顧太子一間雲吞麵店，豈料食到大曱甴，他氣憤稱會向食環投訴，

太嘔心，條氣太唔顺，我老婆食鯪魚球有大曱甴，大肚婆食到已經輕聲通知個阿姐，佢一手立左粒嘢，話整左出黎都無辧法，最多唔收錢，呢副咀臉真係，我一定報食環。

【中伏飲食】觀塘連鎖餐廳凍檸茶「加料」大曱甴　港男：咁大個仔第一次遇到

有網民將其帖文放到facebook群組「中伏飲食報料區」，引起大批網民熱議，大批網民高呼嘔心，直斥店方過分，不衛生之餘，態度又差；有網民關心懷孕港媽身體狀況；亦有網民稱，在家自煮最衛生。

【食用安全】連鎖超市買15隻雞蛋7隻發霉　專家：雞蛋擺放方法是蛋尖向下【內附正確保存貼士】

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責任編輯：羅嘉欣

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