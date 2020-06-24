【英國移民】80後夫婦結婚三天移民英國　居倫敦苦樂參半失工作資歷卻成就子女

▲ 80後前社工移Sue民英國5年，說在倫敦生活苦樂參半，不如聽她現身說法。

自從英國政府提出BNO平權法案，港人可能有機會重獲居英權，紛紛續領BNO，究竟移民英國是否一個美好出路？5年前參加第一批工作假期計劃而留英的Sue，現時一家四口在倫敦居住，究竟在英國生活是否如想像的美好? Sue正好為大家分享在那邊生活的苦與樂。

▲ Sue與丈夫及兒女一家四口定居倫敦。（相片來源：受訪者提供）

重新發展事業

今年34歲的Sue本來在香港任職社工，畢業後工作5年，希望可以改變生活環境。2014年香港首次推出英國工作假期計劃，於是她結婚3天後，就毅然與老公離開香港，在英國展開新生活：「老爺是公務員，因此丈夫是居英權二代，當時我則拿著工作假期簽證來到倫敦。同時處理結婚及移居的事，分身不暇而碰壁，遇上了很多困難。」

最大問題是事業，兩人移民後都不能從事老本行。Sue的社工資格在英國不獲承認，要重新在當地考牌，以及IELTS英文考試要7分以上才能執業。她在香港土生土長，英文程度一般，沒有信心能考得上，唯有由低做起，第一份工是日本餐廳兼職侍應，算是過渡性的工作。

之後她找到一份採購文員長工，做了一年左右。後來在華人律師樓任接待員，不過人工不高，只比最低工資高少許，而且公司刻薄計較，最後還因簽證問題，加上當時剛懷孕而離職。現在她做全職媽媽，照顧一家人的起居飲食。

▲ Sue稱移民英國有喜有悲，不能只看表面風光。（相片來源：受訪者提供）

工作簽證不易取得

Sue的丈夫Frank在香港本來從事資訊科技行業，曾任數據分析師及電腦程式員，移民英國後，所有資格及工作經驗同樣不獲認可，寄了過百份履歷亦沒有回音，到埗後首3個月也沒工開。

在當地搵工雖然困難，不過Frank懂得普通話，做零售及餐廳比較有優勢，最後他獲名牌Burberry聘請做售貨員，半年間一邊工作一邊進修，最後成功重返IT行業。

在英國搞簽證也很費時失事，如果希望獲發工作簽證，至少要是專業人士如做醫護、會計等或碩士畢業等精英人才，一般在當地讀書及工作假期的人士，就很多都因為沒有公司聘請，而要打道回府。像Sue以家庭團聚申請居留資格，她花了一年時間也沒消息，最後要回港重新申請姻親簽證，居住5年後就有永久居留證，要住多數年才能真正入籍。

移民難租住房屋

另外原來非本地人租樓不容易，兩人初到貴境時，沒有工作、又沒有信用評級，當地業主不肯租予兩人，要他們一次過要繳付半年至一年租金，金額不少，兩口子負擔不起。即使找地產代理也沒有用，最後只靠朋友幫忙才能有落腳地，暫住在倫敦第三區溫布頓。

Sue於3年前搬遷至倫敦東部斯特拉福德（Stratford），這個以奧運村馳名的新市鎮，自2012年急速發展，有不少新樓盤落成，她入住的新樓為一房單位，大約600呎左右，售價約50萬英鎊（約480萬港元）：

置業比在香港容易，以此樓價香港沒可能買到。如果買較偏遠的第五或第六區，青年也有置業能力，因此他們不會嚷著要買樓。

以前東倫敦惡名昭彰，犯罪率高加上治安惡劣，當地人都不敢前來。不過隨著英女王伊利沙伯二世奧林匹克公園落成，East Bank已成為全新發展社區，即將興建大學及博物館，甚至是科技城，是未來炙火可熱的地方。前往倫敦市中心亦只需半小時左右，居住環境相當不錯。

▲ Sue住在東倫敦斯特拉福德，當地亦有著名Westfield商場。（相片來源：受訪者提供）

公共醫療教育免費

Sue對英國的育兒政策也讚不絕口，現時育有一仔一女，都是在英國出生，她產前產後的醫療開支也是完全免費，即使是公立醫院，檢查很多而且完善，醫護人員亦相當貼心。她的第一胎是剖腹生子，第二胎是順產，兩次過程也很順利，令她感到很安心。

大女悠悠現時3歲半、細仔溢溢1歲，9月正式入學讀幼兒班，亦會開始上托兒所。幼兒班不用錢，較好的私人托兒所則不便宜，索價1,400英鎊(約13,000港元)一個月 ，不過在職父母有津貼可幫補一點。

Sue說英國教育沒香港那麼大壓力，家長之間不會比較，感覺隨性輕鬆。居住環境亦舒適，很多大公園給小朋友玩耍，亦有森林及郊外可以遠足健行，很適合一家大細生活。

▲ Sue在英國居住期間，不時一家人到歐洲旅遊。（相片來源：受訪者提供）

孤立無援 曾患產後抑鬱

現時很多香港人對移民既妒忌又羨慕，Sue卻說凡事不能只看好的一面。她初時由不喜歡英國的生活，到現在漸漸習慣，當中經歷了很多苦況。簡單如陰沉多雨的天氣，又或是物價昂貴、食物不合口味、華人歧視、語言問題，導致自己有新移民的感覺，Sue都花了很多時間去適應。每年回港一至兩次探親，對Sue來說像是解脫一樣。

比較嚴重的是離鄉別井的孤立無助，Sue在誕下二子時，患上產後抑鬱症：

當時自覺生活有很多變化，充滿壓迫感，但在英國無依無靠，沒有爸媽、工人幫手湊小朋友，請保姆每小時要10鎊以上，我覺得很昂貴又信不過，唯有一腳踢。生了兩個小朋友後完全沒有私人時間及空間，當時不停地哭泣，感覺很無助，後來得到教會朋友支持才能捱過。

Sue現時已走過人生低谷，在Facebook內開設了「周悠溢國•倫敦Sue媽媽」粉絲專頁，又自設YouTube頻道分享英國生活的點滴。一家四口生活得幸福快樂，子女健康成長，作為父母已是無價的成就。

▲ 兩姊弟悠悠和溢溢相當可愛，不時在專頁及影片中亮相。（相片來源：受訪者提供）

記者：張頌婷