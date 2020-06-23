【保就業計劃】工會憂僱主巧立名目令僱員無法取足補貼　劉達邦指僱主違法可向勞工處投訴

▲ （經濟日報資料圖片）

政府昨日公布首批「保就業」計劃工資補貼僱主名單，首批獲資助僱主有4%人均補貼額逾9000元。職工盟主席吳敏兒認為很多僱員被迫放無薪假和減薪，無法取足9000元補貼，未能達計劃「保就業」功能；香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦則稱，補貼對受疫情影響公司有幫助，惟計劃有瑕疵，無受影響的都獲批補貼。

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職工盟主席吳敏兒今早接受港台節目訪問時指，計劃並無達到「保就業」功能，很多僱員被迫放無薪假及減薪，無法最足9000元補貼；政府只是容許僱主將補貼用於僱員上的支出，沒有限制僱主不准放無薪假或者減薪，只要僱主巧立名目，整體上將補貼用在員工就可過關。

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她又質疑僱主透過服務費等方式剋扣或剝削，員工無從監察僱主，認為當局不應該將補貼先給僱主，亦應該構思如何協助無法完全受惠的僱員，促請政府成立失業援助金。

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦指，如政府給予僱主的補貼，理論上應交予員工，如僱主做法不合法，員工可到勞工處投訴。

他提到，逾9成會員均有申請計劃，亦已陸續取得補貼，認為受疫情影響的公司獲得一定幫助，部分公司會暫緩裁員，相信當生意反彈，而企業需要人手，不會再要求員工放無薪假；認為計劃亦有瑕疵，就是沒有受疫情影響的公司都獲批補貼。

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責任編輯：陳正怡