【酒店優惠】香港W酒店聯乘VEUVE CLICQUOT香檳住宿套餐　60分鐘私人品味班歎盡品牌貴價香檳

▲ 1,300呎房間內全以香檳品牌布置，時尚貴氣。(酒店提供)

本港酒店住宿優惠主題愈出愈刁鑽，一直都走高檔線的香港W酒店最新推出歡樂香檳住宿假期，高舉象徵快樂幸福的香檳，聯乘法國Veuve Clicquot香檳，讓客人盡情沉醉於香檳泡泡的夢幻之旅。

Veuve Clicquot香檳住宿禮遇包括：

• 入住時尚客房１晚 (可額外加錢升級為驚喜套房)

• 登記入住時奉上香檳兩杯及迎賓小吃

• 由Veuve Clicquot 品牌大使主持60分鐘「私人品味香檳體驗旅程」

• 於76樓WET池畔酒吧享用Veuve Clicquot玫瑰香檳乙瓶

• 退房時獲得Veuve Clicquot 限定禮品包乙份

▲ 單是60分鐘私人品嘗4款香檳，已經值回票價。(酒店提供)

當中最值得一提的是，入住的客人可與Veuve Clicquot品牌大使在客房輕鬆自在的氛圍中，來一場60分鐘私人品味香檳體驗旅程，細呷品嘗4款特色香檳，包括VCP Yellow Label、VCP Rose、VCP Vintage 2008及VCP La Grande Dame 08，感受每款香檳獨特金黃氣泡和酒香，以上禮遇總值超過3,000元。

歡樂香檳住宿假期

入住日期：即日起至2020年9月30日期間適用

價錢：每晚3,100起（需加一服務費）

預訂查詢：3717 2000

電郵：wreservations.hk@whotels.com

撰文：趙景隆