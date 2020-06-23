【酒店優惠】香港W酒店聯乘VEUVE CLICQUOT香檳住宿套餐 60分鐘私人品味班歎盡品牌貴價香檳
休閒 13:40 2020/06/23
本港酒店住宿優惠主題愈出愈刁鑽，一直都走高檔線的香港W酒店最新推出歡樂香檳住宿假期，高舉象徵快樂幸福的香檳，聯乘法國Veuve Clicquot香檳，讓客人盡情沉醉於香檳泡泡的夢幻之旅。
Veuve Clicquot香檳住宿禮遇包括：
• 入住時尚客房１晚 (可額外加錢升級為驚喜套房)
• 登記入住時奉上香檳兩杯及迎賓小吃
• 由Veuve Clicquot 品牌大使主持60分鐘「私人品味香檳體驗旅程」
• 於76樓WET池畔酒吧享用Veuve Clicquot玫瑰香檳乙瓶
• 退房時獲得Veuve Clicquot 限定禮品包乙份
當中最值得一提的是，入住的客人可與Veuve Clicquot品牌大使在客房輕鬆自在的氛圍中，來一場60分鐘私人品味香檳體驗旅程，細呷品嘗4款特色香檳，包括VCP Yellow Label、VCP Rose、VCP Vintage 2008及VCP La Grande Dame 08，感受每款香檳獨特金黃氣泡和酒香，以上禮遇總值超過3,000元。
歡樂香檳住宿假期
入住日期：即日起至2020年9月30日期間適用
價錢：每晚3,100起（需加一服務費）
預訂查詢：3717 2000
電郵：wreservations.hk@whotels.com
撰文：趙景隆