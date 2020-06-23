阻差辦公罪成判囚1年　社工劉家棟准保釋候上訴

▲ （經濟日報記者攝）

社工劉家棟於去年727「光復元朗」事件中，手持社工證於現場涉擋住警員防線，被控阻差辦公罪。劉早前否認控罪，案件經審訊後，上周四（18日）在粉嶺裁判法院被裁定罪成，判囚1年。劉今（23日）向高等法院申請保釋等候上訴獲批，逾200名社工組織人士到庭聲援。

上訴人劉家棟(24歲)，被控1項阻差辦公罪，控罪指他於去年7月27日，在元朗安樂路與泰祥街交界附近，故意阻礙在正當執行職務的警員陳沛杰。法官聽取雙方陳詞後，批准其保釋候上訴申請，劉准以10萬元現金保釋外出，期間不得離港，獲釋後24小時內交出旅遊證件，每周到警署報到兩次及須居於報住地址。

▲ 多個社工組織團體到高等法院聲援。（經濟日報記者攝）

多個社工組織逾200人今到高等法院聲援，開庭前於法院門外叫口號。社工復興運動發言人表示，擔心劉家棟並非被判刑的唯一一個，而是被判刑最重一個，而往後可能有不同社工相信亦會遇到差不多的對待，社福界今亦於報章聯署表達憤怒及不滿。

社總副會長張志偉表示，目前共有4名社工被控暴動、1名社工襲警及2名社工阻差辦公罪。社總並已發起眾籌，希望為被控人工提供經濟支援，他期望劉今可獲保釋候上訴，若申請被拒，實在匪夷所思。

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記者：林育慧