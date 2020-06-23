統計處今起推測試性統計調查　涵蓋灣仔深水埗葵青沙田區約4萬住戶

▲ （經濟日報資料圖片）

政府統計處今日(23日)起至8月4日，將於灣仔、深水埗、葵青及沙田區內約4萬個屋宇單位，進行一項測試性的統計調查，透過長短問卷了解基本人口資料，或詳細的社會經濟特徵資料，用以測試於2021年中進行的人口普查問卷設計及運作安排，處方今起將發信通知獲抽選單位內的住戶。

統計處明年將進行十年一度的人口普查，以收集有關本港人口的社會和經濟特徵及其地區分布的最新基準資料。處方稱，今日起至8月4日進行一項測試性統計調查，涵蓋4個選定分區，即灣仔區、深水埗區、葵青區及沙田區區內約4萬個屋宇單位。

發言人稱，獲選屋宇單位內的所有住戶及人士均會被點算，約9成單位會以「短問卷」提供基本人口資料，其餘獲選單位會填寫「長問卷」，提供較詳細的社會經濟特徵資料。處方今日起發信通知獲抽選單位內的住戶，獲選單位內的住戶可填交網上問卷或致電人口普查服務中心熱線182021進行電話訪問。

至於限期前尚未完成統計調查的住戶，處方統計員將於7月18日至8月4日到訪有關住戶，以平板電腦搜集所需資料。每位統計員均會帶備工作證，以及處方為進行是項統計調查發出的證明書，予住戶核實統計員身分，住戶如有疑問，可致電人口普查服務中心熱線182021。

發言人強調，統計處會嚴加保密於測試性統計調查收集的個別人士及住戶的資料，絕不會向任何未獲授權的人士及機構（包括政府部門）披露該等資料，所有問卷將於統計調查完成後的12個月內銷毀。

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責任編輯：陳正怡